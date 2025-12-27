Obavijesti

ŠOK ZA JUSUPA

Kvarner režirao senzaciju protiv Zadra i neočekivano pobijedio

Piše Domagoj Vugrinović,
Zadar: Utakmica 2. kola SuperSport Premijer lige između Zadra i Kvarnera | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar je i dalje prvi na ljestvici, dok Kvarner drži peto mjesto. Ovo kolo završava zagrebačkim derbijem u kojem u nedjelju od 20 sati igraju Cibona i Dubrava

Ne prestaju iznenađenja u hrvatskom košarkaškom prvenstvu, pa je tako 13. kolo bilo nesretno za Zadrane, koji su neočekivano izgubili u gostima od Kvarnera 79-69. Ova je pobjeda tim veća jer Kvarner nije mogao računati na Petra Ogrizovića i Supremea Hannaha.

Kompletan nije bio ni kadar Danijela Jusupa, no od Zadra se očekivalo da će se lako obračunati s protivnikom. Tako je i izgledalo u uvodu utakmice, kada su gosti vrlo brzo stigli do deset poena prednosti. No potom su se Zadrani opustili i odigrali najslabiju četvrtinu sezone. Pet minuta u drugoj dionici nisu postigli koš, Mihailović je forsirao, a Kvarner se vratio u utakmicu, preokrenuo rezultat i na poluvrijeme otišao s +8 (41-33).

PLUS 20 U VIŠNJIKU Zadar lakoćom pobijedio Cibonu u derbiju prvenstva Hrvatske
Zadar lakoćom pobijedio Cibonu u derbiju prvenstva Hrvatske

U nastavku su probleme s prekršajima imale obje momčadi, a Zadar je nakratko poveo preko Tišme (56-55). Ipak, isključenje Vučića olakšalo je posao Riječanima. Dok je Mihailović nastavio s lošom večeri, Eaddy i Cvitanović povukli su Kvarner, a Jambrović je dvije i pol minute prije kraja pogodio za +9 (74-65) i potvrdio veliku pobjedu domaćih.

Zadar je i dalje prvi na ljestvici, dok Kvarner drži peto mjesto. Ovo kolo završava zagrebačkim derbijem u kojem u nedjelju od 20 sati igraju Cibona i Dubrava.

