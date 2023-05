L'Equipe: Mbappé ne planira ostati u PSG-u do kraja ugovora

I dok je PSG praktički osigurao 11. titulu francuskog prvaka, situacija u klubu nije idealna. Nadolazeće ljeto bit će presudno na razvoj kluba.

Foto: SARAH MEYSSONNIER

Lionel Messi (35) na izlaznim je vratima pariškog kluba i sve upućuje prema tome da će nakon dvije godine napustiti PSG. U pakiranju kofera trebao bi mu se pridružiti i Brazilac Neymar (31). Francuski mediji pišu kako PSG traži način kako bi se riješili Neymara, koji nije ni u milosti navijača zbog brojnih ozljeda koje ga udaljavaju s travnjaka.

S druge strane, francuski prvak nada se zadržati Kyliana Mbappéa (24), a to neće biti lagani posao. Supertalentirani Mbappé lani je produžio ugovor s PSG-om do ljeta 2025. godine, s time da igrač može odlučiti želi li ući u zadnju godinu ugovora s Parižanima.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

L'Equipe je naslovnicu novina posvetio Mbappéu, a ove francuske novine otkrile su da Mbappé ne planira aktivirati klauzulu u ugovoru kako bi produžio ugovor s PSG-om na još jednu godinu. PSG ovo ljeto želi sastaviti novu momčad koja bi bila izgrađena oko Mbappéa, a ne drugih zvijezda.

Ne želi prihvatiti klauzulu

Mbappé je na jesen ponovno tražio odlazak iz PSG-a, ali od tada je izgladio odnose s klubom. Međutim, njegova je budućnost u Parizu opet pod velikim upitnikom.

Naime, Mbappé do 31. srpnja 2023. mora aktivirati klauzulu s kojom bi ostao s PSG-om do 2025. godine, a L'Equipe tvrdi da se to neće dogoditi.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

PSG vjeruje da će njihova najveća zvijezda ostati u klubu, a obje su strane suglasne barem u jednome, tvrdi L'Equipe, a to je da na ljeto neće biti transfera.

Mbappé će biti slobodan igrač na ljeto 2024. ako ne iskoristi klauzulu s PSG-om. Odigrao je 258 utakmica za PSG i zabio 211 golova uz 97 asistencija.