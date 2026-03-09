Milan je pobijedio Inter 1-0 u derbiju; Estupiñán zabio prvijenac, a Modrić dominirao terenom i dirigirao igrom. Talijani ponovno hvale hrvatskog kapetana koji iz kola u kolo potvrđuje sjajnu formu i spremnost za SP
La Gazzetta hvali Luku: Modrić je monstruozan i beskrajan!
Milan je u najvećem talijanskom derbiju slavio protiv gradskog rivala Intera 1-0 i tako smanjio zaostatak za vodećim 'nerazzurrima' na sedam bodova, a deset kola ostalo je do kraja talijanskog prvenstva. Iako je neočekivani junak Pervis Estupiñán zabio jedini gol na utakmici, derbi na San Siru obilježila je sjajna partija hrvatskog kapetana i njegov žestoki okršaj s mladim hrvatskim reprezentativcem Petrom Sučićem u samoj završnici.
Neočekivani junak odlučio derbi
Utakmicu je odlučio trenutak inspiracije u 35. minuti od ekvadorskog lijevog beka. Milanov trener Massimiliano Allegri još je na početku utakmice dao upute Pervisu Estupiñánu da napada prostor iza leđa Interovog desnog beka Luisa Henriquea, a upravo se to pokazalo ključnim. Youssouf Fofana poslao je sjajnu loptu u prostor, a Estupiñán ju je primirio i silovitim udarcem u bliži kut svladao Yanna Sommera. Bio je to njegov prvi gol u dresu 'rossonera', a nakon susreta nije krio oduševljenje.
- Ovo je najvažniji gol u mom životu, zaista. Hvala cijeloj momčadi na trudu, naporno smo radili cijeli tjedan, imali smo pravi pristup i zaslužili pobjedu, izjavio je Ekvadorac.
Ovom pobjedom Milan je drugi put ove sezone svladao Inter, što im posljednji put uspjelo u šampionskoj sezoni 2010./11., također pod vodstvom Allegrija. Inter, s druge strane, nije pobijedio u derbiju od travnja 2024. godine.
Maestro Modrić ponovno dirigirao Milanom
Iako nije zabio ni asistirao, Luka Modrić bio je po mnogima prvo ime susreta. S 39 godina na leđima, hrvatski kapetan odigrao je svih devedeset minuta i u potpunosti kontrolirao ritam utakmice. Malo je nedostajalo da se upiše u strijelce već u trećoj minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora prošao je tik uz stativu.
Talijanski mediji bili su oduševljeni njegovom predstavom, a ugledna La Gazzetta dello Sport njegovu je igru ocijenila s visokih 7,5, opisavši je 'monstruoznom' i 'beskrajnom'. Sofascore mu je dao ocjenu 7,4, a statistika otkriva osam osvojenih lopti, 89 posto točnih dodavanja i tri otklonjene opasnosti.
- Uvijek smo vjerovali. Odigrali smo ogromnu utakmicu, sjajno u prvom poluvremenu, a u drugom smo se organizirano branili protiv snažnog Intera koji nam praktički nije stvorio ništa. Zaslužili smo pobjedu - rekao je Modrić nakon utakmice.
S tribina San Sira Luku je bodrilo šezdesetak prijatelja i članova obitelji, a među njima i njegov bivši suigrač iz Reala, Sergio Ramos.
- Malo smo imali i duha Sergija Ramosa danas - našalio se Modrić aludirajući na borbenost koju je pokazala njegova momčad.
Žestoki okršaj na terenu: 'Ni reprezentativci se ne štede'
U 59. minuti, u pokušaju da dostigne zaostatak, Interov trener Cristian Chivu na teren je umjesto Henriha Mhitarjana poslao Petra Sučića. Mladi hrvatski veznjak unio je energiju u redove Intera, no u 89. minuti našao se u centru pažnje zbog dvoboja sa svojim sunarodnjakom. Sučić je oštro startao na Modrića, koji je ostao ležati na travi.
Iskusni veznjak Milana nije mu ostao dužan, odmah je ustao, uzvratio mu jednako žestokim prekršajem i uputio mu oštar pogled i gestikulaciju. Bio je to rijedak trenutak u kojem je Modrić pokazao vidljivu frustraciju, a nakon utakmice je kratko prokomentirao situaciju, naglasivši kako u žaru derbija "ni reprezentativni suigrači ne štede jedan drugoga".
Unatoč tom incidentu, Sučić je za pola sata na terenu ostavio dobar dojam. Imao je 93 posto točnih dodavanja (39/42), jednu uspješnu solo akciju i jedno ključno dodavanje. Sofascore ga je ocijenio sa 7,2, što je bila najviša ocjena među svim igračima Intera, no Gazzetta dello Sport mu je, kao i većini suigrača, dala skromnih 5,5, odražavajući nemoć momčadi koja je bez ozlijeđenog Lautara Martineza i bolesnog Marcusa Thurama teško stvarala prilike.
