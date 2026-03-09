La Gazzetta hvali Luku: Modrić je monstruozan i beskrajan!

Milan je u najvećem talijanskom derbiju slavio protiv gradskog rivala Intera 1-0 i tako smanjio zaostatak za vodećim 'nerazzurrima' na sedam bodova, a deset kola ostalo je do kraja talijanskog prvenstva. Iako je neočekivani junak Pervis Estupiñán zabio jedini gol na utakmici, derbi na San Siru obilježila je sjajna partija hrvatskog kapetana i njegov žestoki okršaj s mladim hrvatskim reprezentativcem Petrom Sučićem u samoj završnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Neočekivani junak odlučio derbi

Utakmicu je odlučio trenutak inspiracije u 35. minuti od ekvadorskog lijevog beka. Milanov trener Massimiliano Allegri još je na početku utakmice dao upute Pervisu Estupiñánu da napada prostor iza leđa Interovog desnog beka Luisa Henriquea, a upravo se to pokazalo ključnim. Youssouf Fofana poslao je sjajnu loptu u prostor, a Estupiñán ju je primirio i silovitim udarcem u bliži kut svladao Yanna Sommera. Bio je to njegov prvi gol u dresu 'rossonera', a nakon susreta nije krio oduševljenje.

​- Ovo je najvažniji gol u mom životu, zaista. Hvala cijeloj momčadi na trudu, naporno smo radili cijeli tjedan, imali smo pravi pristup i zaslužili pobjedu, izjavio je Ekvadorac.

Foto: Daniele Mascolo

Ovom pobjedom Milan je drugi put ove sezone svladao Inter, što im posljednji put uspjelo u šampionskoj sezoni 2010./11., također pod vodstvom Allegrija. Inter, s druge strane, nije pobijedio u derbiju od travnja 2024. godine.

Maestro Modrić ponovno dirigirao Milanom

Iako nije zabio ni asistirao, Luka Modrić bio je po mnogima prvo ime susreta. S 39 godina na leđima, hrvatski kapetan odigrao je svih devedeset minuta i u potpunosti kontrolirao ritam utakmice. Malo je nedostajalo da se upiše u strijelce već u trećoj minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora prošao je tik uz stativu.

Foto: Daniele Mascolo

Talijanski mediji bili su oduševljeni njegovom predstavom, a ugledna La Gazzetta dello Sport njegovu je igru ocijenila s visokih 7,5, opisavši je 'monstruoznom' i 'beskrajnom'. Sofascore mu je dao ocjenu 7,4, a statistika otkriva osam osvojenih lopti, 89 posto točnih dodavanja i tri otklonjene opasnosti.

​- Uvijek smo vjerovali. Odigrali smo ogromnu utakmicu, sjajno u prvom poluvremenu, a u drugom smo se organizirano branili protiv snažnog Intera koji nam praktički nije stvorio ništa. Zaslužili smo pobjedu - rekao je Modrić nakon utakmice.

Statistika Luke Modrića.

S tribina San Sira Luku je bodrilo šezdesetak prijatelja i članova obitelji, a među njima i njegov bivši suigrač iz Reala, Sergio Ramos.

​- Malo smo imali i duha Sergija Ramosa danas - našalio se Modrić aludirajući na borbenost koju je pokazala njegova momčad.

Žestoki okršaj na terenu: 'Ni reprezentativci se ne štede'

U 59. minuti, u pokušaju da dostigne zaostatak, Interov trener Cristian Chivu na teren je umjesto Henriha Mhitarjana poslao Petra Sučića. Mladi hrvatski veznjak unio je energiju u redove Intera, no u 89. minuti našao se u centru pažnje zbog dvoboja sa svojim sunarodnjakom. Sučić je oštro startao na Modrića, koji je ostao ležati na travi.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Iskusni veznjak Milana nije mu ostao dužan, odmah je ustao, uzvratio mu jednako žestokim prekršajem i uputio mu oštar pogled i gestikulaciju. Bio je to rijedak trenutak u kojem je Modrić pokazao vidljivu frustraciju, a nakon utakmice je kratko prokomentirao situaciju, naglasivši kako u žaru derbija "ni reprezentativni suigrači ne štede jedan drugoga".

Unatoč tom incidentu, Sučić je za pola sata na terenu ostavio dobar dojam. Imao je 93 posto točnih dodavanja (39/42), jednu uspješnu solo akciju i jedno ključno dodavanje. Sofascore ga je ocijenio sa 7,2, što je bila najviša ocjena među svim igračima Intera, no Gazzetta dello Sport mu je, kao i većini suigrača, dala skromnih 5,5, odražavajući nemoć momčadi koja je bez ozlijeđenog Lautara Martineza i bolesnog Marcusa Thurama teško stvarala prilike.