VIDEO Luka, jesi li pretjerao? Pogledajte žestoki duel Hrvata

Nogometaši Milana pobijedili su gradskog rivala Inter 1-0 u milanskom derbiju, odigranom na stadionu San Siro u 28. kolu Serie A. Tom pobjedom Milan je deset kola prije kraja smanjio zaostatak za vodećim Interom na sedam bodova i barem privremeno zakomplicirao borbu za naslov prvaka. Inter i dalje drži značajnu prednost, ali nije uspio napraviti još jedan korak prema Scudettu. Gol odluke zabio je Pervis Estupiñán u 35. minuti. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Modrić je tijekom susreta imao nekoliko zapaženih poteza. Već u trećoj minuti zaprijetio je snažnim udarcem koji je prošao tik pokraj vratnice Interova gola. Sofascore je njegov nastup ocjenio s 7.4, što ga svrstava među bolje ocijenjene igrače "rossonera". Hrvatski veznjak imao je jedno ključno dodavanje i 57 točnih dodavanja iz 64 pokušaja. Uz to je osvojio osam lopti, dobio dva od pet duela, jednom presjekao protivničko dodavanje i tri puta otklonio opasnost pred vlastitim golom.

Sučić je s klupe dobio priliku u drugom dijelu i u nešto više od pola sata igre ostavio vrlo dobar dojam. Za svoj je nastup dobio ocjenu 7.2, što je ujedno bila i najviša ocjena među igračima Intera. U tom razdoblju dobio je oba duela u kojima je sudjelovao, uspješno prošao jednog suparnika driblingom, presjekao jedno dodavanje i uputio jedan precizan centaršut. Također je kreirao jednu ključnu priliku, a od 42 dodavanja čak je 39 bilo točno.

U završnici utakmice dogodio se i zanimljiv dvoboj dvojice hrvatskih reprezentativaca. U 89. minuti Modrić je krenuo u prodor po desnoj strani, no Sučić ga je zaustavio u blizini kaznenog prostora i oduzeo mu loptu. Sudac Daniele Doveri nije dosudio prekršaj, što je razljutilo Modrića. U nastavku akcije srušio je Sučića i zbog toga zaradio žuti karton. To je Modriću bio četvrti žuti karton u 30 nastupa za Milan i jedan ga dijeli od suspenzije na prvenstvenoj utakmici.

Ipak, nakon utakmice nije bilo zle krvi pa su se tako dvojica Hrvata zagrlila i razmijenila nekoliko riječi.