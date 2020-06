La Liga od iduće godine seli na Arenu? Vraća se i Liga prvaka

<p><strong>Vladimir Lučić</strong>, koordinator za internet i multimediju "Telekom Srbija grupe" rekao je kako se od iduće godine<strong> La Liga</strong> seli na <strong>Arenu Sport </strong>dok će se nakon nekoliko godina izbivanja vratiti i <strong>Liga</strong> <strong>prvaka</strong>.</p><p>To znači da će se od idućeg ljeta, prema riječima čelnika srpskog Telekoma, El Clasico između <strong>Real Madrida i Barcelone</strong> emitirati na Areni dok će se Liga prvaka preseliti s <strong>Planeta Sport </strong>na platformu na kojoj je već bila.</p><p><strong>La Liga</strong> bi se na Areni trebala prenositi idućih pet godina. Iako se hrvatska Arena Sport još nije službeno oglasila, njezin vlasnik u Srbiji otkupio je prava na španjolsko prvenstvo i najjače europsko natjecanje.</p><p>- Produžili smo ugovor do 2024. i uzeli kompletna prava za Ligu prvaka i Europsku ligu, što znači da ćemo od jeseni 2021. u Srbiji, BiH i Crnoj Gori na našoj Areni emitirati sve utakmice ova dva prestižna natjecanja. Napomenuo bih i da za španjolsku ligu od sredine 2021. postajemo ekskluzivni emiteri za sve zemlje bivše SFRJ. Planiramo značajno ojačati Arenu sport u regiji. Također, što se tiče Lige prvaka i Europske lige i za <strong>gledatelje u Hrvatskoj </strong>uzeli smo najjači paket. Kod njih startamo sredinom 2021. godine. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo proširili poslovanje Arene sport i u Sloveniji, i to će se uskoro moći vidjeti kroz suradnju sa telekomunikacijskim operaterima u toj državi. Napomenuo bih da smo prije godinu dana s NBA-om potpisali ugovor o suradnji na šest godina - rekao je Lučić.</p><p>HRT će i dalje srijedom imati prvi izbor prijenosa Lige prvaka dok će Arena sport preuzeti sadržaj koji je do sada imao Planet sport i kompletnu La Ligu od idućeg ljeta. To znači da će Sport Klub ostati bez dva velika natjecanja koje je prenosio (La Liga i NBA), a pitanje je koliko će još opstati i tenis te engleska <strong>Premier liga.</strong></p>