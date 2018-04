Lacazette upoznao fana koji ga ima tetoviranog na stražnjici...

Alexandre Lacazette učvrstio je nedjeljnu pobjedu Arsenala protiv West Ham Uniteda dvama pogocima u 85. i 89. minuti te su 'Topnici' s tri gola u zadnjih osam minuta došli do sigurne pobjede 4-1.

Ovaj 26-godišnji Francuz zasigurno se nada da su sada svi problemi iza njega, nakon slabijeg perioda uzrokovanog dolaskom 65 milijuna eura vrijednog Pierre-Emericka Aubameyanga u siječnju ove godine.

Lacazette je bio vidno dobre volje i prije utakmice, kada je ponosno pozirao s obožavateljem koji na stražnjici ima tetovirano njegovo lice.

When you invite the fan who tatooed your face on his.. body 😂😂😂 #CrazyFan #Coyg pic.twitter.com/AVeJFGEJf0

A nasmijali su ga sigurno i komentari koji su pristizali ispod te objave u kojoj su obožavatelji isticali sličnost obožavatelja i Arsenalovog braniča Laurenta Koscielnyja.

Francuz je u opis stavio 'Ono kad pozoveš fana koji si je tetovirao tvoje lice na... tijelo' i nekoliko emotikona koji plaču od smijeha. A navijači Arsenala iskoristili su sličnost tog fana i 32-godišnjeg Koscielnyja kako bi nasmijali Twitter.

If Bellerin and Koscielny had a baby. The fan looks like both of them.