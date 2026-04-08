NBA NOĆ

Lakersi doživjeli debakl bez zvijezda, rookie Pelicansa ispisao povijest s 40 koševa

Piše Domagoj Vugrinović,
Lakersi doživjeli debakl bez zvijezda, rookie Pelicansa ispisao povijest s 40 koševa
Foto: Gary A. Vasquez

Lakersi su nastupili bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Marcusa Smarta i Jaxsona Hayesa, petorice igrača koji zajedno prosječno postižu gotovo 95 koševa po utakmici

U noći s utorka na srijedu odigrano je deset utakmica NBA lige, a večer su obilježile dvije priče s potpuno suprotnim predznacima. U Los Angelesu su Oklahoma City Thunderi ponizili ozljedama desetkovane Lakerse, dok su u New Orleansu Pelicansi, također bez ključnih igrača, upisali jednu od najspektakularnijih pobjeda sezone predvođeni svojim senzacionalnim novakom. Hrvatski košarkaši, Karlo Matković i Ivica Zubac, nisu nastupili zbog ozljeda.

Thunder razbio nemoćne Lakerse

Vodeća momčad Zapadne konferencije, Oklahoma City Thunder, nije imala milosti prema Los Angeles Lakersima te je slavila s uvjerljivih 123-87. Bila je to šesta uzastopna pobjeda Thundera, koji su ujedno "pomeli" Lakerse u ovosezonskoj seriji. Utakmica je, međutim, odigrana u sjeni ogromnih problema s ozljedama za domaću momčad.

NBA: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez

Lakersi su nastupili bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Marcusa Smarta i Jaxsona Hayesa, petorice igrača koji zajedno prosječno postižu gotovo 95 koševa po utakmici. Dončić i Reaves su izvan stroja do kraja regularne sezone, dok je 41-godišnji James dobio utakmicu odmora za svoj artritični lijevi gležanj. U takvom odnosu snaga, Lakersi su odigrali svoju najlošiju napadačku utakmicu sezone. Iako su se držali do sredine druge četvrtine, Oklahoma City je završio poluvrijeme serijom 23-5 i prelomio susret.

NBA LIGA Jokić opet dominirao: Prvi je u povijesti s ovim postignućem
Jokić opet dominirao: Prvi je u povijesti s ovim postignućem

Pobjednike je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 25 koševa i osam asistencija, a sjajan je bio i Isaiah Joe sa šest pogođenih trica. Chet Holmgren dodao je 15 koševa i deset skokova. Kod Lakersa, koji su izgubili treću zaredom, najefikasniji je bio Rui Hachimura s 15 poena. Frustraciju u redovima domaćih potvrdio je i incident početkom druge četvrtine, kada su se verbalno sukobili trener JJ Redick i igrač Jarred Vanderbilt nakon što ga je trener povukao na klupu.

Nestvarna večer u New Orleansu

Iako su i oni bili bez petorice standardnih prvotimaca, New Orleans Pelicansi priredili su pravi šou za svoje navijače u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Slavili su protiv Utah Jazza 156-137, prekinuvši niz od osam poraza, dok je Jazz upisao deseti uzastopni neuspjeh.

NBA: Utah Jazz at New Orleans Pelicans
Foto: Stephen Lew

Utakmicu života odigrao je rookie Jeremiah Fears, sedmi izbor drafta, koji je postavio novi klupski rekord za novaka s čak 40 postignutih koševa (šut iz igre 17/29). Time je srušio rekord Marcusa Thorntona iz 2010. godine. Pelicansi su također postavili dva klupska rekorda: za najviše postignutih koševa na utakmici (156) i za najviše koševa u jednoj četvrtini, ubacivši nevjerojatnih 50 u trećem periodu. Jordan Poole dodao je 34 koša, od čega 22 u toj trećoj dionici. Momčad je igrala bez ozlijeđenih Treyja Murphyja III i Dejountea Murrayja, dok su Zion Williamson, Herb Jones i Saddiq Bey bili na klupi odlukom trenera. U pobjedi su sudjelovali i mladići Micah Peavy (20 koševa), Jordan Hawkins (25) i Derek Queen (17 koševa, 12 skokova).

PROBLEMI ZA LAKERSE Dončić ide na liječenje u Europu, Lakersima prijeti najgori slučaj?
Dončić ide na liječenje u Europu, Lakersima prijeti najgori slučaj?

Hrvati van stroja zbog ozljeda

Ni Karlo Matković ni Ivica Zubac nisu igrali protekle noći. Matković je propustio četvrtu uzastopnu utakmicu za Pelicanse zbog problema s leđima. Iako je njegov status bio upitan, stručni stožer ga je odlučio poštedjeti u rezultatski nevažnoj utakmici. S druge strane, Ivica Zubac nije bio u sastavu Indiana Pacersa u porazu od Minnesote (104-124) zbog frakture desnog rebra. Njegova ozljeda je teže prirode i vjerojatno će propustiti ostatak regularne sezone.

Chicago Bullsi uvjerljivo su svladali Washington Wizardse 129-98, a Toronto Raptorsi su na svom parketu deklasirali Miami Heat 121-95. Pobjede su upisali i favoriti: Minnesota Timberwolvesi su bili bolji od Indiane 124-104, dok su Boston Celticsi nadigrali Charlotte Hornetse 113-102. U kalifornijskom derbiju, Golden State Warriorsi su u tijesnoj završnici svladali Sacramento Kingse 110-105. Los Angeles Clippersi bili su bolji od Dallas Mavericksa 116-103, a iznenađenje večeri priredili su Houston Rocketsi, koji su kao gosti pobijedili Phoenix Sunse 119-105. U dvoboju bez neizvjesnosti, Brooklyn Netsi su u utakmici s malim brojem koševa svladali Milwaukee Buckse 96-90.

*uz pomoć AI-ja

Komentari 0
HNL 2025/26. Raspored i tablica
SVE NA JEDNOM MJESTU

HNL 2025/26. Raspored i tablica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina
VIDEO: LUDA UTAKMICA VELIKANA

Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina

REAL MADRID - BAYERN 1-2, SPORTING - ARSENAL 0-1 Upamecano je promašio prazan gol, goste je darivao i Thiago, a Diaz i Kane zabijali su Španjolcima. Nadu je bijelima vratio Mbappe

