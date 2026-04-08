Lakersi doživjeli debakl bez zvijezda, rookie Pelicansa ispisao povijest s 40 koševa

U noći s utorka na srijedu odigrano je deset utakmica NBA lige, a večer su obilježile dvije priče s potpuno suprotnim predznacima. U Los Angelesu su Oklahoma City Thunderi ponizili ozljedama desetkovane Lakerse, dok su u New Orleansu Pelicansi, također bez ključnih igrača, upisali jednu od najspektakularnijih pobjeda sezone predvođeni svojim senzacionalnim novakom. Hrvatski košarkaši, Karlo Matković i Ivica Zubac, nisu nastupili zbog ozljeda.

Thunder razbio nemoćne Lakerse

Vodeća momčad Zapadne konferencije, Oklahoma City Thunder, nije imala milosti prema Los Angeles Lakersima te je slavila s uvjerljivih 123-87. Bila je to šesta uzastopna pobjeda Thundera, koji su ujedno "pomeli" Lakerse u ovosezonskoj seriji. Utakmica je, međutim, odigrana u sjeni ogromnih problema s ozljedama za domaću momčad.

Lakersi su nastupili bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Marcusa Smarta i Jaxsona Hayesa, petorice igrača koji zajedno prosječno postižu gotovo 95 koševa po utakmici. Dončić i Reaves su izvan stroja do kraja regularne sezone, dok je 41-godišnji James dobio utakmicu odmora za svoj artritični lijevi gležanj. U takvom odnosu snaga, Lakersi su odigrali svoju najlošiju napadačku utakmicu sezone. Iako su se držali do sredine druge četvrtine, Oklahoma City je završio poluvrijeme serijom 23-5 i prelomio susret.

Pobjednike je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 25 koševa i osam asistencija, a sjajan je bio i Isaiah Joe sa šest pogođenih trica. Chet Holmgren dodao je 15 koševa i deset skokova. Kod Lakersa, koji su izgubili treću zaredom, najefikasniji je bio Rui Hachimura s 15 poena. Frustraciju u redovima domaćih potvrdio je i incident početkom druge četvrtine, kada su se verbalno sukobili trener JJ Redick i igrač Jarred Vanderbilt nakon što ga je trener povukao na klupu.

Nestvarna večer u New Orleansu

Iako su i oni bili bez petorice standardnih prvotimaca, New Orleans Pelicansi priredili su pravi šou za svoje navijače u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Slavili su protiv Utah Jazza 156-137, prekinuvši niz od osam poraza, dok je Jazz upisao deseti uzastopni neuspjeh.

Utakmicu života odigrao je rookie Jeremiah Fears, sedmi izbor drafta, koji je postavio novi klupski rekord za novaka s čak 40 postignutih koševa (šut iz igre 17/29). Time je srušio rekord Marcusa Thorntona iz 2010. godine. Pelicansi su također postavili dva klupska rekorda: za najviše postignutih koševa na utakmici (156) i za najviše koševa u jednoj četvrtini, ubacivši nevjerojatnih 50 u trećem periodu. Jordan Poole dodao je 34 koša, od čega 22 u toj trećoj dionici. Momčad je igrala bez ozlijeđenih Treyja Murphyja III i Dejountea Murrayja, dok su Zion Williamson, Herb Jones i Saddiq Bey bili na klupi odlukom trenera. U pobjedi su sudjelovali i mladići Micah Peavy (20 koševa), Jordan Hawkins (25) i Derek Queen (17 koševa, 12 skokova).

Hrvati van stroja zbog ozljeda

Ni Karlo Matković ni Ivica Zubac nisu igrali protekle noći. Matković je propustio četvrtu uzastopnu utakmicu za Pelicanse zbog problema s leđima. Iako je njegov status bio upitan, stručni stožer ga je odlučio poštedjeti u rezultatski nevažnoj utakmici. S druge strane, Ivica Zubac nije bio u sastavu Indiana Pacersa u porazu od Minnesote (104-124) zbog frakture desnog rebra. Njegova ozljeda je teže prirode i vjerojatno će propustiti ostatak regularne sezone.

Chicago Bullsi uvjerljivo su svladali Washington Wizardse 129-98, a Toronto Raptorsi su na svom parketu deklasirali Miami Heat 121-95. Pobjede su upisali i favoriti: Minnesota Timberwolvesi su bili bolji od Indiane 124-104, dok su Boston Celticsi nadigrali Charlotte Hornetse 113-102. U kalifornijskom derbiju, Golden State Warriorsi su u tijesnoj završnici svladali Sacramento Kingse 110-105. Los Angeles Clippersi bili su bolji od Dallas Mavericksa 116-103, a iznenađenje večeri priredili su Houston Rocketsi, koji su kao gosti pobijedili Phoenix Sunse 119-105. U dvoboju bez neizvjesnosti, Brooklyn Netsi su u utakmici s malim brojem koševa svladali Milwaukee Buckse 96-90.