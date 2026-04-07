Jokić opet dominirao: Prvi je u povijesti s ovim postignućem

Košarkaši Denver Nuggetsa produžili su najduži pobjednički niz NBA lige na devet utakmica. Predvođeni Nikolom Jokićem, koji je imao novi triple-double, momčad iz Colorada slavila je je pred 19.600 gledatelja u svojoj Ball Areni protiv Portland Trail Blazersa nakon napetih produžetaka 137-132.

Blazersi su sjajno ušli u utakmicu te su na predah otišli s rezultatom 72-58. Činilo se kao da će momčad Tiaga Splittera odjuriti do pobjede nakon što je treća četvrtina završila s izjednačenim rezultatom (29-29), ali Nuggetsi su imali drugačiji plan. Deset minuta do kraja utakmice, nakon trice Scoota Hendersona, Blazersi su vodili 109-92.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Onda je na scenu kročio Jamal Murray, koji je zabio pet brzih koševa, a dašak svježine s klupe je donio Jonas Valančiunas, koji je zabio devet koševa u tri minute na parketu na početku posljednje četvrtine. Onda ga je zamijenio Jokić koji je nastavio tamo gdje je Litvanac stao.

Malo po malo, Nuggetsi su "rezali" vodstvo Blazersa, a 27 sekundi do kraja utakmice Aaron Gordon zabio je koš za vodstvo od 125-123! Ipak, Deni Avdija odveo je utakmicu u produžetke, gdje su Nuggetsi potvrdili pobjedu.

Jokić je bio prvo ime utakmice. Zabilježio je novi triple-double s 35 koševa, 14 skokova i 13 asistencija, ali je oduševio i u obrani. Naime, ukrao je čak pet lopti uz dvije blokade, a NBA je objavio kako je postao prvi igrač s nekoliko utakmica od 35 koševa, 10 skokova, 10 asistencija i pet ukradenih lopti u jednoj sezoni (blokade i ukradene lopte počele su se bilježiti početno sa sezonom 1973./74.)

NBA, svi rezultati