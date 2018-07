Lakersi LeBronu doveli Ronda, u New Orleans pustili Randlea

Rajon Rondo napustio je New Orleans Pelicanse i pridružit će se LeBronu Jamesu u Los Angeles Lakersima.

Rondo koji je pomogao 2008. godine Boston Celticsima da osvoje naslov prvaka potpisao je jednogodišnji ugovor s Lakersima vrijedan 9 milijuna dolara, javljaju američki mediji.

BREAKING: Lakers reportedly sign Rajon Rondo to one-year, $9 million deal.https://t.co/NfpAwyaHWI pic.twitter.com/Ly2CBuB6PY — Lakers Nation (@LakersNation) July 2, 2018

Rondo (32) je do sada igrao za Boston, Dallas, Sacramento i Chicago. Prosjek prošle sezone u Pelicansima je bio 8,3 koševa, 8,2 asistencija i 4 skoka po utakmici.

Da bi napravili mjesta za Ronda, a poštujući "salary cap", Lakersi su pustili Juliusa Randlea koji prelazi u New Orléans.

Cousins u Warriorsima

Slobodni igrač DeMarcus Cousins potpisao je jednogodišnji ugovor vrijedan 5.3 milijuna dolara s NBA prvacima Golden State Warriorsima, javlja u ponedjeljak ESPN.

Cousins, koji će u kolovozu navršiti 28 godina, navodno se dvoumio između Warriorsa i Boston Celticsa.

On se oporavlja od ozljede lijeve Ahilove tetive koju je zaradio u siječnju. Prije ozljede se očekivalo da će njegova momčad New Orleans Pelicansi ponuditi mu petogodišnji ugovor, no ozljeda je promijenila situaciju.

Tijekom sezone je Cousins, u 48 utakmica koliko je odigrao prije ozljede, imao prosjek od 25.2 koševa, 12.9 skokova, 5.4 asistencija i 1.6 ukradenih lopti i isto toliko blokova.

Bivši centar Warriorsa JaVale McGee napustio je momčad i prešao je u Lakerse, dok su Zaza Pachulia i David West postali slobodni igrači.