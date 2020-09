Lakersi stigli do finala Zapada

Ovo je drugi puta u play-offu da su poraženi u prvoj utakmici, ali je isto tako drugi puta da su Lakersi imali jasan odgovor u nastavku niza i prošli u finale...

<p>LA Lakersi srušili su u petoj utakmici play-offa Zapada Houston Rocketse po četvrti put. Ovoga puta je momčad iz LA-a slavila rezultatom 119-96 i tako došla do 4-1 ukupnog skora, dovoljnog za prolazak u finale zapadne konferencije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zubac trenira s djevojkom</strong></p><p>U pobjedničkoj momčadi istaknuo se LeBron James s 29 koševa, 11 skokova i 7 asistencija. Bit će mu ovo prvi puta da je u finalu Zapada budući da je većinu karijere proveo na Istoku, ali nakon ove utakmice nitko ne zaslužuje više od njega biti među dvoje najboljih. 'Kralj' je ubacivao trice, stvarao šanse za dvice, blokirao sve što je mogao. </p><p>Lakersi su u kontrama stvorili 17 poena, u usporedbi s Houstonovih šest. Zasluge za to pripadaju Anthonyju Davisu koji je pod košem krao lopte i stvarao te prilike, a uz to je u utakmici ubacio 13 koševa i upisao 11 skokova. </p><p>Markieff Morris stigao je u ožujku među zlatno-ljubičastu obitelj, ali se sjajno uklopio, kao da je tu od samoga početka. U ovoj je utakmici protiv Houstona tako ubacio 16 poena od čega su bile četiri trice od četiri pokušaja, dok je cijela momčad s tricama bila tek na 51% ubacivši 19 od 37 pokušaja.</p><p>U momčadi Houstona, očekivano je sjajan bio James Harden s 30 koševa, šest skokova i pet asistencija. Dok su ga slijedili Green s 13 i Westbrook s 10 koševa. </p><p>U finalu Zapada nas možda čeka i gradski okršaj uspiju li LA Clippersi svladati Denver Nuggetse s kojima su trenutno na ukupnom rezultatu 3-2 u <em>best-of-seven</em> seriji.</p>