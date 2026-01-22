Obavijesti

IZ 17. KOLA

Layec objavio sudačku analizu. Evo što kaže za penal Rijeke

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HNS

Rijeka je do pobjede protiv Istre stigla nakon penala kojeg je u 75. minuti realizirao Portugalac Tiago Dantas

Admiral

Bertrand Layec, prvi čovjek sudačke organizacije, objavio je pravorijek za 17. kolo. Ono je odigrano još 14. prosinca, no tada nije bilo kompletirano. Zbog magle koja se spustila na Aldo Drosinu, utakmica Istre i Rijeke bila je odgođena te je odigrana ovog utorka.

Utakmica je bila prekinuta u 15. minuti pri rezultatu 1-1. Golove za domaćine postignut je u petoj minuti, kada je strijelac bio Salim Fago Lawal, dok je rezultat poravnat četiri minute kasnije pogotkom Luke Menala.

U preostalih 75 minuta postignut je još samo jedan pogodak. Pobjednički gol postignut je iz kaznenog udarca, a strijelac je bio Tiago Dantas. Kazneni udarac izboren je od strane novog igrača Rijeke Tornikea Morčiladzea. Gruzijac se lijepim driblingom izbacio na desnu nogu u kaznenom prostoru te je nakon duela s Advanom Kadušićem pao na travnjak.

Sudac Ante Čulina odmah je pokazao na kazneni udarac, koji je u konačnici realizirao portugalski nogometaš. Layec je potvrdio kako je kazneni udarac bio ispravno dosuđen.

"Domaći branič br. 97 u zakašnjelom startu nije uspio dodirnuti odnosno odigrati loptu te je jasno sapleo napadača i utjecao na njegovu kretnju. Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, odmah je dosudio kazneni udarac. Odluka suca na terenu bila je ispravna, kao i potvrda VAR suca o dosuđenom kaznenom udarcu", navedeno je u priopćenju HNS-a.

Pregledavano je nekoliko situacija, uključujući mogućnost da je prije kaznenog udarca postojao prekršaj, kao i eventualno igranje rukom napadača Rijeke prilikom pokušaja udarca. Kako niti jedna od tih situacija nije bila utvrđena, a kontakt u kaznenom prostoru je postojao, nije bilo razloga da se sudac Čulina pozove na provjeru situacije.

