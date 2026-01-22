Obavijesti

ZIMSKI MERCATO

Belgijci bi Jankovića, Rijeka želi Hrvata iz danske lige i veznjaka koji nije prošao u Dinamu...

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Belgijci bi Jankovića, Rijeka želi Hrvata iz danske lige i veznjaka koji nije prošao u Dinamu...
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener Rijeke i igrač nisu kliknuli, a Jankovića želi Anderlecht. Rijeka, pak, želi Divkovića i Belcara

Admiral

Niko Janković (24), jedan od najvrednijih igrača Rijeke, nije bio ni na klupi u pobjedi protiv Istre 1961 u Puli. No nije se radilo o bolesti ili ozljedi, potpuno zdrav i spreman veznjak utakmicu je odgledao s tribina odlukom trenera Victora Sancheza. Od dolaska španjolskog stručnjaka u rujnu 2025., odnos između njega i Jankovića nije na zdravoj razini.

S tržišnom vrijednošću od oko 6,5 milijuna eura, Janković je kapital koji klub ne smije držati na tribinama. Interes postoji, spominju se belgijski Anderlecht, koji je navodno spreman ponuditi između šest i sedam milijuna eura, te talijanski klubovi poput Bologne i Atalante. Vremena je malo, no rastanak je u interesu svih kako bi se izbjegla daljnja destabilizacija svlačionice.

Darko Raić-Sudar, sportski direktor Rijeke, ovih se dana bavi i ulaznim transferima. Bjelokošćanin Dimitri Legbo (24) pojačat će konkurenciju na bočnim i krilnim pozicijama. Nedavno mu je istekao ugovor s finskim Interom, a vrijedi, prema Transfermarktu, 400.000 eura. Za Inter je odigrao 99 utakmica uz učinak od 17 golova i osam asistencija.

Prate još dvojicu

Izvori bliski klubu otkrivaju da Rijeka želi zaoštriti konkurenciju i na lijevom beku te u vezi.

Marko Divković (26) ušao je u zadnjih šest mjeseci ugovora s danskim Brondbyjem i sad ga se može dobiti po diskontnoj cijeni. Nekoć je igrao za Hrvatsku U-21, ali tad je bio krilo/napadač.

Ove sezone odigrao je 25 utakmica uz po tri gola i asistencije. Riječ je o mladiću rođenom u Vinkovcima, a još kao dječak odselio se u Grčku, gdje se razvijao u Arsenalovu kampu za taj dio Europe. Nogometno se afirmirao u Slovačkoj, gdje je nastupao za DAC.

Raić-Sudar vezu želi pojačati s Leonom Belcarom (24). On je zimus otišao na posudbu u Dinamo, ali u šest mjeseci nije se uspio nametnuti pa se vratio u matični Varaždin. Ove je sezone za klub sa sjevera Hrvatske odigrao 20 utakmica uz dva gola i asistenciju te se ponovno želi okušati u jačoj konkurenciji.

