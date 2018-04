LeBomba James! Zabio je 44 i tricu za pobjedu nad Pacersima

Indiana je dobra, čak i kad njihov najbolji igrač Victor Oladipo šutira iz igre mizernih 2 od 15 opet su do kraja u igri na pobjedu i jedna lopta odlučuje. Ali možeš se slikati kad je s druge strane LeBron James - noćas je zatrpao koš Pacersa s 44 koša i donio Clevelandu vodstvo 3-2 u prvom krugu NBA playoffa. U drugoj utakmici Toronto Raptorsi slavili su protiv Washigtona 108-98 i također vode 3-2.

Naš Bojan Bogdanović nije bio u najboljem izdanju, zabio je 11 koševa i mučio se u obrani s LeBronom, koji je gađao slobodna 15-15.

Iz praktički izgubljene pozicije, s minus 12 vratila se Indiana dobrom obranom u samoj završnici i imala sve u svojim rukama, napad 26 sekundi prije kraja kod rezultata 95-95. Izborili bi barem produžetak da Oladipo nije požurio sekundu-dvije pa "popio" bananu od LeBrona. I ostavio Cavsima tri sekunde za zadnji napad...

The people saying LeBron’s game-saving block was goaltending really need to get their eyes checked. pic.twitter.com/gOplyxqLTt