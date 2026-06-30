LeBron James šokirao i napustio Lakerse! Ali ne ide i u mirovinu

Nakon osam sezona i osvojenog naslova, LeBron James (41) napušta Los Angeles Lakerse kao slobodan igrač. U Lakerse je stigao 2018. godine s jasnim ciljem, a to je vratiti posrnulog velikana na vrh NBA lige. Vrhunac je dosegnut u sezoni 2019-20, kada je u "balonu" u Orlandu, zajedno s Anthonyjem Davisom, vodio momčad do 17. naslova prvaka u povijesti franšize. James je tada po četvrti put proglašen MVP-jem finala, postavši prvi igrač u povijesti koji je tu prestižnu nagradu osvojio s tri različita kluba.

Njegovo vrijeme u ljubičasto-zlatnom dresu ostat će upamćeno i po nevjerojatnim individualnim postignućima. U veljači 2023. godine prestigao je Kareema Abdul-Jabbara i postao najbolji strijelac u povijesti NBA lige, a kasnije je postao i jedini igrač koji je probio magičnu granicu od 40.000 koševa.

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Ipak, posljednje sezone obilježili su izostanci iz doigravanja i rane eliminacije, a postalo je jasno da momčad više nema snagu za borbu za sam vrh. Čak i uz sve što je postigao, James se nikada nije u potpunosti stopio s kulturom Lakersa kao što su to učinile legende prije njega, a njegov odlazak za mnoge ne predstavlja iznenađenje.

Golden State kao najizglednija opcija

Iako se kao mogućnosti stidljivo spominju povratak u Cleveland ili čak odlazak u mirovinu, čini se da je jedna destinacija daleko ispred ostalih - Golden State Warriors. Prema izvještajima američkih novinara, Warriorsi su iznimno zainteresirani da u svoje redove dovedu Jamesa i stvore spektakularan tim koji bi ujedinio njega i Stephena Curryja. Njih dvojica su razvili sjajan odnos tijekom Olimpijskih igara u Parizu, a ideja da zaigraju zajedno na zalasku karijera privlačna je objema stranama.

Glavna prepreka ovom transferu su financije. James bi se morao odreći maksimalnog ugovora i vjerojatno pristati na značajno manju plaću, vjerojatno u rangu "mid-level exception" ugovora koji iznosi oko 15 milijuna dolara godišnje. To je ogroman pad u odnosu na 50 milijuna koje je mogao zaraditi, ali s obzirom na njegova bogatstva izvan terena, to nije nemoguća misija.

​- Želi pobjeđivati na kraju karijere, a ako postoji igrač koji si može priuštiti ovakvo smanjenje plaće i to nadoknaditi kroz sponzorstva i poslovne pothvate, onda je to LeBron - izjavio je NBA analitičar Brett Siegel.

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Prisutnost Draymonda Greena, Jamesovog bliskog prijatelja i suigrača iz Klutch Sports agencije, dodatni je faktor koji ide u prilog ovoj opciji. Warriorsi bi s Jamesom, Curryjem i Greenom ponovno postali momčad o kojoj se najviše priča i legitiman kandidat za naslov, što bi bio scenarij iz snova za NBA ligu.

Što je s povratkom kući i mirovinom?

Mogućnost povratka u Cleveland Cavalierse uvijek će postojati. James je odrastao u Akronu, nedaleko od Clevelanda, i donio je gradu jedini sportski naslov u 52 godine. Emotivna povezanost je neupitna, a završetak karijere ondje gdje je sve počelo bio bi filmski kraj. Ipak, postavlja se pitanje rostera i koliko bi se James uklopio u sadašnju momčad Cavsa.

S druge strane, opcija mirovine i dalje je na stolu. S 41 godinom na leđima i nakon 23 sezone u ligi, James je ostvario gotovo sve što se moglo. Problemi s išijasom i oporavak od starih ozljeda uzimaju danak, a sam je priznao kako želi više vremena provoditi s obitelji.

​- Kad budem znao, znat ćete i vi. Nemam pojma. Samo želim živjeti, to je sve - rekao je James tijekom All-Star vikenda.

Unatoč tome, većina analitičara vjeruje da u njemu ima još barem jedna sezona vrhunske košarke. Odluka o napuštanju Lakersa je donesena, a košarkaški svijet sada s nestrpljenjem čeka sljedeći potez jednog od najvećih igrača svih vremena.

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