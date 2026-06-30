Obavijesti

Sport

Komentari 0
'POTRES' U NBA LIGI

LeBron James šokirao i napustio Lakerse! Ali ne ide i u mirovinu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
LeBron James šokirao i napustio Lakerse! Ali ne ide i u mirovinu
3
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posljednje sezone LeBronovih Lakersa obilježili su izostanci iz doigravanja i rane eliminacije, a postalo je jasno da momčad više nema snagu za borbu za sam vrh

Admiral

Nakon osam sezona i osvojenog naslova, LeBron James (41) napušta Los Angeles Lakerse kao slobodan igrač. U Lakerse je stigao 2018. godine s jasnim ciljem, a to je vratiti posrnulog velikana na vrh NBA lige. Vrhunac je dosegnut u sezoni 2019-20, kada je u "balonu" u Orlandu, zajedno s Anthonyjem Davisom, vodio momčad do 17. naslova prvaka u povijesti franšize. James je tada po četvrti put proglašen MVP-jem finala, postavši prvi igrač u povijesti koji je tu prestižnu nagradu osvojio s tri različita kluba.

Njegovo vrijeme u ljubičasto-zlatnom dresu ostat će upamćeno i po nevjerojatnim individualnim postignućima. U veljači 2023. godine prestigao je Kareema Abdul-Jabbara i postao najbolji strijelac u povijesti NBA lige, a kasnije je postao i jedini igrač koji je probio magičnu granicu od 40.000 koševa.

NBA: Playoffs-Los Angeles Lakers at Houston Rockets
Foto: Erik Williams/REUTERS

Ipak, posljednje sezone obilježili su izostanci iz doigravanja i rane eliminacije, a postalo je jasno da momčad više nema snagu za borbu za sam vrh. Čak i uz sve što je postigao, James se nikada nije u potpunosti stopio s kulturom Lakersa kao što su to učinile legende prije njega, a njegov odlazak za mnoge ne predstavlja iznenađenje.

Golden State kao najizglednija opcija

Iako se kao mogućnosti stidljivo spominju povratak u Cleveland ili čak odlazak u mirovinu, čini se da je jedna destinacija daleko ispred ostalih - Golden State Warriors. Prema izvještajima američkih novinara, Warriorsi su iznimno zainteresirani da u svoje redove dovedu Jamesa i stvore spektakularan tim koji bi ujedinio njega i Stephena Curryja. Njih dvojica su razvili sjajan odnos tijekom Olimpijskih igara u Parizu, a ideja da zaigraju zajedno na zalasku karijera privlačna je objema stranama.

24SATA U PHILADELPHIJI Hrvatica Ivana godinama je radila i u NBA ligi: 'Moje analize koriste najbolji svjetski klubovi'
Hrvatica Ivana godinama je radila i u NBA ligi: 'Moje analize koriste najbolji svjetski klubovi'

Glavna prepreka ovom transferu su financije. James bi se morao odreći maksimalnog ugovora i vjerojatno pristati na značajno manju plaću, vjerojatno u rangu "mid-level exception" ugovora koji iznosi oko 15 milijuna dolara godišnje. To je ogroman pad u odnosu na 50 milijuna koje je mogao zaraditi, ali s obzirom na njegova bogatstva izvan terena, to nije nemoguća misija.

​- Želi pobjeđivati na kraju karijere, a ako postoji igrač koji si može priuštiti ovakvo smanjenje plaće i to nadoknaditi kroz sponzorstva i poslovne pothvate, onda je to LeBron - izjavio je NBA analitičar Brett Siegel.

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Prisutnost Draymonda Greena, Jamesovog bliskog prijatelja i suigrača iz Klutch Sports agencije, dodatni je faktor koji ide u prilog ovoj opciji. Warriorsi bi s Jamesom, Curryjem i Greenom ponovno postali momčad o kojoj se najviše priča i legitiman kandidat za naslov, što bi bio scenarij iz snova za NBA ligu.

Što je s povratkom kući i mirovinom?

Mogućnost povratka u Cleveland Cavalierse uvijek će postojati. James je odrastao u Akronu, nedaleko od Clevelanda, i donio je gradu jedini sportski naslov u 52 godine. Emotivna povezanost je neupitna, a završetak karijere ondje gdje je sve počelo bio bi filmski kraj. Ipak, postavlja se pitanje rostera i koliko bi se James uklopio u sadašnju momčad Cavsa.

S druge strane, opcija mirovine i dalje je na stolu. S 41 godinom na leđima i nakon 23 sezone u ligi, James je ostvario gotovo sve što se moglo. Problemi s išijasom i oporavak od starih ozljeda uzimaju danak, a sam je priznao kako želi više vremena provoditi s obitelji.

PROMO Put prema svjetskom prvenstvu vodi iz Osijeka! NBA zvijezde napunile baterije na Ini Kvarner
Put prema svjetskom prvenstvu vodi iz Osijeka! NBA zvijezde napunile baterije na Ini Kvarner

​- Kad budem znao, znat ćete i vi. Nemam pojma. Samo želim živjeti, to je sve - rekao je James tijekom All-Star vikenda.

Unatoč tome, većina analitičara vjeruje da u njemu ima još barem jedna sezona vrhunske košarke. Odluka o napuštanju Lakersa je donesena, a košarkaški svijet sada s nestrpljenjem čeka sljedeći potez jednog od najvećih igrača svih vremena.

NBA: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Cordoba otišao iz Dinama, Hoxhu žele Poljaci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve
IZGRADIO OAZU MIRA

EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve

Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt. Bit će susjedi s Rakitićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026