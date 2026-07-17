LeBron o novom klubu: Gdje god da završim, bit će zabavno

LeBron James uskoro bi trebao donijeti odluku o nastavku jedne od najvećih karijera u povijesti NBA lige. Iako se bliži 41. godini i ulazi u svoju 24. sezonu, ne razmišlja o mirovini i želi još jednom pokazati da može biti važan faktor u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. James je nakon osam sezona napustio Los Angeles Lakerse, s kojima je 2020. godine osvojio naslov prvaka. No odlazak iz Los Angelesa ne znači kraj karijere. Naprotiv, LeBron najavljuje novi izazov.

- Bez obzira na to gdje završim ove jeseni, bit će zabavno - poručio je James.

Dodao je da ga posebno motiviraju oni koji smatraju da više nije igrač koji može donositi prevagu.

- Nadam se da će me pratiti i navijači i kritičari. Gdje god da dođem, bit će zabavno, radit ću ono što radim najbolje. Motivira me kad mi kažu da više nisam igrač koji donosi prevagu - rekao je James.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Osvrnuo se i na razdoblje provedeno u Lakersima.

- Proveo sam osam sjajnih godina u Los Angeles Lakersima, jednoj od najpoznatijih franšiza na svijetu. Nedostajat će mi. Veselim se onome što budućnost donosi dok polako ulazim u završnicu svoje karijere - rekao je.

Njegova odluka sada se čeka u cijeloj ligi. Komesar NBA lige Adam Silver otvoreno je priznao da LeBronova budućnost utječe čak i na finalizaciju rasporeda za sezonu 2026./27.

- Moramo završiti raspored, a gdje LeBron igra utjecat će na njegovu izradu. To će imati utjecaj na prvu sedmicu sezone, božićne utakmice i druge važne termine. Zato želim da što prije donese odluku - poručio je Silver.

James odluku zasad drži u uskom krugu ljudi, ali sve više informacija sugerira da bi je mogao objaviti uskoro. Njegov agent Rich Paul navodno mu je već dao sve potrebne informacije, dok NBA insajder Shams Charania tvrdi da je LeBron sve bliže konačnoj odluci. Među klubovima koji se najčešće spominju kao moguće destinacije nalaze se Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors i Minnesota Timberwolves. Povratak u Cleveland ili Miami imao bi posebnu simboliku, dok bi odlazak u Golden State ili Minnesotu značio da bi LeBron zaigrao za četvrti NBA klub u karijeri. Trenutačno se kao najozbiljniji kandidati spominju Cleveland, Miami i Philadelphia.

Klub koji dovede LeBrona neće dobiti samo velikog igrača, nego i ogroman marketinški potencijal. Iako više nije u godinama u kojima ga se smatra najboljim košarkašem svijeta, James je i dalje najprepoznatljivije lice NBA lige i jedan od najvećih magneta za publiku, televiziju i sponzore. Iza sebe ima nevjerojatne brojke. Rekorder je NBA lige po broju odigranih sezona, kojih ima 23, po broju utakmica, 1622, i po broju poena, 43.440. Osvojio je četiri NBA naslova, dva s Miamijem, jedan s Clevelandom i jedan s Lakersima.