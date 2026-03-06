LeBron srušio novi rekord u noći punoj dramatičnih završnica

Bila je to večer u kojoj je ispisana nova stranica NBA povijesti, ali i noć koja je ponudila nevjerojatne drame diljem američkih parketa. U središtu pozornosti ponovno se našao neuništivi LeBron James, koji je srušio još jedan rekord velikog Kareema Abdul-Jabbara, no njegovo slavlje pokvario je poraz Lakersa od Denvera. U Orlandu je pobjednik odlučen u posljednjoj sekundi, a tijesno je bilo i u dvoboju Warriorsa i Rocketsa.

Kralj je srušio još jedan rekord

LeBron James postao je igrač s najviše pogođenih šuteva iz igre u povijesti regularne sezone NBA lige. Uoči utakmice protiv Denver Nuggetsa nedostajala su mu tri koša kako bi pretekao legendarnog centra Lakersa, Kareema Abdul-Jabbara, koji se zaustavio na brojci od 15.835 pogođenih šuteva.

Rekord je prvo izjednačio snažnim zakucavanjem nakon sjajne asistencije Luke Dončića, a povijesni trenutak dogodio se 11,8 sekundi prije kraja prve četvrtine. James je primio loptu na lijevoj strani terena, blizu klupe Lakersa, te je svojim prepoznatljivim "fadeaway" šutom preko Zekea Nnajija postigao svoj 15.838. koš u karijeri. Unatoč tome što su igrali u gostima, publika u Ball Areni u Denveru prepoznala je veličinu trenutka i nagradila Jamesa gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Time je James postao vlasnik dva najprestižnija rekorda lige, nakon što je još 7. veljače 2023. godine srušio Abdul-Jabbarov rekord po ukupnom broju postignutih poena.

Foto: Isaiah J. Downing

Trener Lakersa JJ Redick uoči utakmice slikovito je opisao LeBronovu dugovječnost i neprestanu nadogradnju karijere.

​- LeBronovi najveći hitovi, on im samo nastavlja dodavati nove. On samo igra, igra i igra. Njegov katalog je prokleto dobar - izjavio je Redick, usporedivši ga s glazbenom karijerom Brucea Springsteena.

Jokić i Nuggetsi pokvarili slavlje

Ipak, povijesna večer za LeBrona nije okrunjena pobjedom. Denver Nuggetsi, predvođeni još jednom dominantnom partijom Nikole Jokića, slavili su 120-113 i potvrdili status jedne od najboljih momčadi lige. James je utakmicu završio sa 16 koševa uz šut iz igre 7/11. Dodatni problem za Lakerse stvorila je ozljeda centra Deandrea Aytona, koji je već u prvoj četvrtini zbog problema s koljenom morao napustiti parket i više se nije vraćao u igru.

Foto: Isaiah J. Downing

Drama u Orlandu, Warriorsi slavili nakon produžetka

Najuzbudljivija utakmica večeri odigrana je na Floridi, gdje je Orlando Magic svladao Dallas Maverickse 115-114. Junak pobjede bio je Wendell Carter Jr., koji je zakucavanjem 1,4 sekunde prije kraja donio trijumf svojoj momčadi. U poraženom sastavu ponovno je briljirao rookie fenomen Cooper Flagg s 18 ubačenih koševa, čime je postao tek treći igrač u povijesti, uz Michaela Jordana i Luku Dončića, koji je u prvih 50 utakmica karijere zabilježio najmanje 1000 poena, 300 skokova i 200 asistencija.

Ništa manje napeto nije bilo ni u San Franciscu, gdje su Golden State Warriorsi tek nakon produžetka slomili otpor Houston Rocketsa 115-113.

Foto: Troy Taormina

Miami Heat je na svom terenu bio uvjerljiv protiv Brooklyn Netsa 126-110, uz odlične partije Bama Adebaya i Tylera Herra. Minnesota Timberwolvesi nastavili su s dobrom formom kod kuće i svladali Toronto Raptorse 115-107. Veliko iznenađenje priredili su San Antonio Spursi, koji su deklasirali vodeću momčad Istoka, Detroit Pistonse, 121-106.

Chicago Bullsima je pobjedu protiv Phoenix Sunsa 105-103 donio koš u posljednjim sekundama, dok je Utah Jazz prekinuo negativan niz slavljem u gostima kod Washington Wizardsa 112-122. U dvoboju momčadi sa začelja Zapada, New Orleans Pelicansi bili su bolji od Sacramento Kingsa 133-123 u utakmici s velikim brojem poena.

