VIDEO Lakersi preokretom do pobjede protiv Matkovićevih Pelicansa, Dončić opet sjajan

Austin Reaves je postigao 15 poena i osam skokova, dok je Deandre Ayton dodao 13 poena i osam skokova, što je Lakersima omogućilo pobjedu unatoč 22 izgubljene lopte. Los Angeles je seriju od 22-4 u posljednjoj četvrtini pretvorio u pobjedu. Zion Williamson je bio najbolji pojedinac Pelicansa s 24 koša, Trey Murphy III je dodao 21, a Karlo Matković nije konkurirao za sastav. Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

Cleveland Cavaliers su kod kuće pobijedili vodeću momčad Istočne konferencije Detroit Pistonse sa 113-109. Jaylon Tyson postigao je sedam od svojih 22 poena u zadnjoj četvrtini, a James Harden završio je s 18 poena i sedam asistencija za Cleveland.Jalen Duren ostvario je najbolje rezultate na utakmici s 24 poena i 14 skokova, a kolega iz Pistonsa, Cade Cunningham, postigao je 10 poena i 14 asistencija. Detroit je izgubio tek drugi put u posljednjih 10 utakmica i prekinuo niz od šest pobjeda u gostima.Schroder je polaganjem doveo Cleveland do najvećeg vodstva na utakmici, 94-83, 10:16 minuta prije kraja, ali Pistonsi su se vratili na 104-103 nakon Duranovog šuta nešto manje od tri minute prije kraja. Nakon što je Ausar Thompson promašio potencijalno izjednačujuću tricu za Detroit minutu i pol prije kraja, Schroder i Harden su pogodili dva koša zaredom i doveli Cavalierse u umirujuće vodstvo 112-105.

Oklahoma City Thunder su, iako bez svog najboljeg igrača i aktualnog MVP-ja Shaija Gilgeous-Alexandera, u gostima svladali Chicago Bullse sa 116-108.

Foto: Kamil Krzaczynski

Do pobjede ih je vodio Jared McCains 20 poena, Isaiah Joe je ubacio 19, a Jaylin Williams 17 čemu je dodao 16 skokova.Oklahoma City je u trećoj četvrtini nadigrao Chicago 32-22 i nanio Chicagu 12. poraz u 13 utakmica. U redovima poražene momčadi najbolji je bio Collin Sexton s 20 poena. Josh Giddey je dodao 14 poena, devet asistencija i devet skokova. Matas Buzelis je pogodio dva slobodna bacanja i dao Bullsima prednost od dva poena 1:01 minute prije početka treće četvrtine. Chicago nakon toga više nije poveo.

Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 117-110 slavili protiv Memhis Grizzliesa a najzaslužniji za pobjedu bio je Anthony Edwards koji je utakmicu završio s 41 poenom. Julius Randle je ubacio 23 koša uz 11 skokova za Minnesotu, koja je ostvarila četvrtu pobjedu zaredom i sedmi put pobijedila u osam utakmica. Jaden McDaniels postigao je 16 poena, a Ayo Dosunmu 14 s klupe. Jaylen Wells postigao je 19 poena uz šut od 7 od 12, predvodeći Memphis. Cedric Coward postigao je 15 poena s klupe, a Ty Jerome 14 poena. Timberwolvesi su u drugom poluvremenu nadmašili Grizzliese sa 60-48 čime su osigurali pobjedu.

Phenix Suns su u gostima sa 114-103 bili bolji od Sacramento Kingsa, a pomogao im je Devin Booker koji se na teren vratio nakon četiri utakmice izostanka zbog ozljede kuka. Najbolji strijelac Phoenixa bio je Jalen Green koji je ubacio 20 koševa, a Booker je dodao 17 koševa od čega su četiri trice i šest asistencija. Grayson Allen postigao je 18 poena s klupe, dok je Collin Gillespie pogodio pet trica te upisao 17 poena, devet asistencija i šest skokova za Sunse. Maxime Raynaud postigao je 22 poena uz šut od 10 od 12 i sakupio 10 skokova za Kingse, koji su izgubili 19. put u posljednjih 21 utakmicu.

Miami Heat je nanio Brooklyn Netsima deveti poraz zaredom nadigravši ih na svom terenu sa 124-98. Bam Adebayo je imao 23 poena, devet skokova i šest ukradenih lopti u pobjedi Miamija, a Tyler Herro je dodao 22 koša. Miami je u jednom trenutku imao prednost od čak 27 koševa. Brooklyn je imao 38,4 posto šuta iz igre i 18,8 posto (6 od 32) za trice, a izgubio je 12. put u 14 utakmica. Noah Clowney i Ziaire Williams predvodili su Netse sa 17 poena.

New York Knicks su upisali 12. pobjedu zaredom svladavši sinoć na gostovanju sa 111-95 Toronto Raptorse. Jalen Brunson je ubacio 26 koševa i dodao 10 asistencija za New York koji je utakmicu završio serijom 16-2.Bivši igrač Raptorsa, Anunoby, dodao je 15 poena. Karl-Anthony Towns imao je 21 poen i 12 skokova za Knickse.Brandon Ingram je postigao 26 od svojih 31 poena u prvom poluvremenu za Raptorse. Bivši igrač Knicka, RJ Barrett, dodao je 20 poena.

Charlotte Hornets su na svom terenu sa 117-90 pobijedili Dallas Maverickse upisavši petu pobjedu zaredom.Brandon Miller postigao je 17 poena, a LaMelo Ball je dodao 15 poena za Charlotte koji sada ima omjer pobjeda i poraza od 31-31. To je prvi put da su Hornetsi u ožujku imali omjer pobjeda i poraza od .500 ili više od sezone 2021.-22.Brandon Williams je postigao 18 poena - 10 od njih iz slobodnih bacanja - i predvodio Maverickse, ali su bili jako loši u tricama, pogodili su samo tri iz 22 pokušaja.