LeBron: 'U prvoj polovici sezone neću se uopće vraćati u obranu'

Dok većini momčadi raniji početak od najavljivanog neće stvarati značajne probleme, pogodit će one koji su daleko otišli u doigravanju. LeBron bi mogao preskočiti prvih mjesec dana

<p>Još uvijek nije postignut dogovor oko datuma za početak sezone <strong>NBA lige</strong>, a vremena je sve manje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: LeBron puši cigaru i zove mamu</strong></p><p>Američki mediji pišu kako se povratak košarke očekuje<strong> 22. prosinca</strong> čemu se NBPA, sindikat igrača protivi. To bi značilo da će pripreme početi 1. prosinca, manje od dva mjeseca nakon završetka finalne serije u kojoj su <strong>LA Lakersi</strong> pobijedili <strong>Miami Heat</strong>. U normalnoj situaciji pauza između dvije sezone iznosi četiri i pol mjeseca.</p><p>Momčad LA Lakersa, na čelu s <strong>LeBronom Jamesom</strong> (35) koji će krajem godine proslaviti 36. rođendan, prepuna je veterana kojima zasigurno ovaj datum nije po volji. </p><p>Protivnik tako ranog početka nove sezone, također je i Danny Green koji se nedavno našalio da će James propustiti prvih mjesec dana sezone ako ona zaista počne u prosincu, a sada se i sam LeBron nadovezao na njegovu šalu. </p><p>- U prvoj polovici sezone neću se uopće vraćati u obranu - rekao je LeBron u razgovoru s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom u emisiji The Shop.</p><p>Dodatni gubitak od milijardu dolara jedan je od glavnih razloga zašto Liga želi početak nove sezone u prosincu. NBA se suočava s ogromnim novčanim gubicima zbog pandemije korona virusa u SAD-u, a procjenjuje se da bi zbog početka sezone u siječnju izgubila između 500 milijuna i milijarde dolara.</p><p>Osim novčanog gubitka, sezona bi ušla u koliziju s OI što bi izrazito narušilo gledanost lige, a to se pod svaku cijenu želi izbjeći.</p><p>Najgori scenarij je opcija raskida kolektivnog ugovora između igrača i lige, koja postoji zbog korona krize, ali rok za aktiviranje klauzule više sile pomaknut je već četiri puta.</p><p><br/> </p>