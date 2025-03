Legenda Hajduka: 'Ovo se ne smije događati ni pionirima! Dobro pa je ovakav još u igri'

Rijeka je u Jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0 i ponovno preuzela prvo mjesto HNL-a. Toni Fruk postigao je dva gola za momčad s Kvarnera, dok je jedan iz penala dodao Niko Janković. Zoran Vulić, bivši trener i igrač "bilih", komentirao je utakmicu, a posebno ga je pogodio drugi Frukov pogodak, koji je veznjak Rijeke zabio glavom nakon kornera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Rijeka - Hajduk 3-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Bez teksta sam. Znate li što me najviše smeta? Činjenica da nam je momak od 174 centimetra zabio dva gola glavom nakon kornera. Od tri kornera, mi primamo dva gola glavom s pet metara, iz srca kaznenog prostora. To se ne smije događati ni pionirskoj ekipi, a kamoli prvoj momčadi Hajduka. To je neozbiljno i to se ne smije ponavljati. U redu, prva greška, ajde, ali druga... Šokiran sam. Ozbiljna ekipa to ne smije dopustiti - rekao je Vulić za Tportal.

Kritizirao je Gattusove taktičke postavke, posebno raspored igrača. Šimun Hrgović od početka sezone igra na desnom beku, iako mu je prirodna pozicija na suprotnoj strani. Protiv Rijeke je i Anthony Kalik zauzeo atipičnu poziciju na desnom krilu.

- Stvarno nemam pojma što je Gattuso mislio da će dobiti stavljajući igrače na pozicije koje im nisu prirodne. Rijeka je u svemu dominirala nad Hajdukom. Ali, u zadnje vrijeme to nije ni teško. Izdominirala ga je i Gorica, samo tada je imao puno sreće. Rijeka je bolja, a za Hajduk je super da je ovakav, kakav jest, uopće još i živ i u igri.

Kao veliki hajdukovac, Vulić smatra da momčad ne treba klonuti duhom, unatoč lošoj igri, jer se i dalje bori za naslov.

- Treba biti iskren i priznati da je rezultat čitavo ovo vrijeme itekako mazio Hajduk. Ovo je totalno ispod svakog renomea Hajduka. No, Hajduk je i dalje u igri i živ je. Ne treba gubiti nadu, već treba dobro iskoristiti reprezentativnu pauzu i resetirati se. Vidjeli smo kako to izgleda kad se Livaja zakoči. Hajduk ne postoji. Nema Livaje, nema Hajduka - kaže Vulić.

Za kraj je istaknuo kako Hajduk treba iskoristiti reprezentativnu pauzu za reorganizaciju i pokušaj osvajanja naslova u preostalih deset kola.

- Nema ništa od plakanja. Treba se skupiti i pokušati nešto napraviti, pa tek onda vidjeti što i kako dalje - zaključio je Vulić.