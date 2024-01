Legenda Hrvatske otvoreno: Zahvalio bih se Cindriću, a za tog bih stranca na klupi dao sve

Prvi puta u ovom tisućljeću Hrvatska je spojila četiri rukometna siječnja bez medalje. Nakon europskog srebra 2020. godine, bili smo 15. na SP-u 2021. pa osmi na EP-u, deveti na lanjskom SP-u i sada 11. na EP-u.

Nešto, dakle, moramo promijeniti jer ovako stvari više ne funkcioniraju, a član zlatne generacije iz Portugala i Atene Vedran Zrnić ima neka rješenja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Zahvalio bih se Luki Cindriću. Ako neće biti na razini, neka se pusti Duvnjaka i Karačića da se tu mijenjaju. Reprezentaciju bih bazirao na dva golmana koji su naša budućnost, Kuzmanoviću i Mandiću. Za dalje bi pozvao Halila Jaganjca, tu je i Martinović koji se ozlijedio, ali on je imao dvije teške ozljedena prvenstvima. To je isto stvar možda takvog tijela, a možda i nesreće - rekao je Zrnić za Gol.hr.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zoran Gobac odlučit će tko će biti izbornik, hoće li ostati Goran Perkovac ili ćemo dobiti novog. Stranac jest opcija, ali samo najveće klase. Zrnić zna takvog...

Sada molimo Boga da nađemo trenera koji će proći kvalifikacije. Opasno je kalkulirati, taj turnir može generaciju spustiti na dno, a može je dići u visine. Razmišljao sam čak o stranim trenerima i doveo bih jednog stranca, ako se Savez na to odluči. To je nerealno, ali jedini koji bi to dobro napravio jest Talant Dujšebajev. On je s naših prostora, ali sa španjolskim razmišljanjem. Stranac za kojeg bih sve dao. Nekoga drugoga ne vidim. To je nerealno jer ima velik ugovor, ali to je moje mišljenje - nastavio je Zrnić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Savez mora odlučiti je li Perkovac dalje trener. Ako jest, onda treba razgovarati s igračima, treba se čuti i njihov glas. Jedina realna opcija po meni, ako ćemo u krug, zove se Slavko Goluža, pa možda nekada u budućnosti i Ivano Balić. Goluža je slobodan. Ivana bih uključio uz nekog iskusnog trenera koji će biti uz njega. Ivano je počeo raditi i moramo to iskoristiti.