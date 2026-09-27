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ROY KEANE

Legenda Man. Uniteda: 'Na ovoj razini nogometa moraš biti ubojit, a Engleska to nije bila...'

Piše Issa Kralj,
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Legenda Man. Uniteda: 'Na ovoj razini nogometa moraš biti ubojit, a Engleska to nije bila...'
Foto: David Klein
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Engleska je kontrolirala igru većim dijelom utakmice, ali to ti ništa ne znači ako ne iskoristiš svoje šanse. Španjolska je bila nemilosrdna kad je trebalo i to čini razliku, komentirao je Roy Keane

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Engleska je pred domaćom publikom na londonskom Wembleyju u dramatičnoj završnici izgubila od aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca 3-2. 

Španjolska je povela već u 2. minuti golom Laminea Yamala, a Gordon je izjednačio u 36. minuti nakon kontre. Marc Cucurella napravio je grešku, nespretno skrenuo udarac Kanea koji je zabio za vodstvo Engleza 2-1. U 54. minuti Englezima je dosuđen penal, ali nije ga realizirao Kane. Španjolci su odgovorili golom Baene u 60. minuti, a pobjedu 'furije' donio je Oyarzabal u 74. minuti. 

Komentatori u studiju BBC-ja govorili su kako je momčad Thomasa Tuchela vrlo blizu aktualnih svjetskih i europskih prvaka te da ne postoji velika razlika između te dvije momčadi. 

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Međutim, Roy Keane bio je različitog mišljenja od svojih kolega. 

- Rekao bih da ponor postoji. Španjolci su europski i svjetski prvaci s razlogom. Kad ljudi pričaju o seksi nogometu, onda misle na ovo što oni igraju. Ja bih to mogao gledati čitavu noć - objasnio je te dodao:

- Engleska je kontrolirala igru većim dijelom utakmice, ali to ti ništa ne znači ako ne iskoristiš svoje šanse. Španjolska je bila nemilosrdna kad je trebalo i to čini razliku. 

Naglasio je kako je Engleska imala prilike da riješi utakmicu, ali to nije iskoristila. 

- Možemo reći da nije bilo sreće, ali na ovom nivou nogometa moraš biti ubojit. Engleska je imala šanse da ubije utakmicu i nije je iskoristila. Španjolska svoje jest, to je to - zaključila je legenda Manchester Uniteda.  

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