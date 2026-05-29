NAKON ČETIRI GODINE

Legendarna Serena Williams se vraća tenisu? Britanski mediji bruje o mogućem povratku

Piše Issa Kralj,
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Zadnji profesionalni meč Williams je odigrala protiv Ajle Tomljanović u trećem kolu US Opena 2022. Osvojila 23 Grand Slamova u pojedinačnoj konkurenciji što je drugi najbolji rezultat u povijesti ženskog tenisa

Senzacija u svijetu tenisa! Legendarna Serena Williams (44) vraća se na teniske terene četiri godine nakon je završila profesionalnu karijeru. Amerikanka bi povratak natjecateljskom tenisu mogla napraviti već sljedeći mjesec, kada je na rasporedu Queen's Club u Londonu, prenosi britanski BBC Sports.

Iako još ništa nije službeno potvrđeno, nagađa se kako bi Williams mogla dobiti pozivnicu za turnir na travi. Tenisačica je od 23. veljače ponovno na popisu antidoping testiranja te se može vratiti tenisu kad god ona to poželi. Turnir u Londonu kreće za dva tjedna, 8. lipnja. Williams je tijekom vrlo uspješe karijere osvojila čak 23 Grand Slam naslova. 

Foto: Brian Snyder

Za turnir u Queen'su dostupne su dvije pozivnice u parovima, a jedan je rezerviran za tim koji uključuje bivšu svjetsku broj jedan, Grand Slam prvakinju u posljednjih 10 godina ili trenutačnu igračicu među 30 najboljih. 

Zadnji profesionalni meč Williams je odigrala protiv Ajle Tomljanović u trećem kolu US Opena 2022. Tijekom karijere je osvojila 23 Grand Slamova u pojedinačnoj konkurenciji što je drugi najbolji rezultat u povijesti ženskog tenisa iza Margaret Court. Što se parova tiče, Williams je osvojila čak 14 naslova sa starijom sestrom Venus, a u vitrini ima i četiri zlatne olimpijske medalje. Jednu je osvojila u pojedinačnoj konkurenciji, tri u parovima, a to ju čini jednom od najtrofejnijih tenisačica u povijesti. 

