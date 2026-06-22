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DRUGI PUT NAKON NJEMAČKE

Legendarni Advocaat ponovno u suzama. Njegov Curacao izveo čudo protiv Ekvadora

Piše Filip Sulimanec,
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Legendarni Advocaat ponovno u suzama. Njegov Curacao izveo čudo protiv Ekvadora
Foto: Hannah McKay

Samo nekoliko dana nakon ponižavajućeg poraza 7:1 od Njemačke, mala karipska otočna država s nešto više od 158.000 stanovnika pokazala je iznimnu borbenost i izborila teško stečeni remi bez pogodaka

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Izbornik Curaçaa Dick Advocaat jedva je zadržavao suze nakon sjajnog remija svoje reprezentacije protiv Ekvadora na Svjetskom prvenstvu.

Samo nekoliko dana nakon ponižavajućeg poraza 7:1 od Njemačke, mala karipska otočna država s nešto više od 158.000 stanovnika pokazala je iznimnu borbenost i izborila teško stečeni remi bez pogodaka.

Vratar Curaçaa, Eloy Room, pružio je fantastičnu predstavu s čak 15 obrana, čime je svojoj reprezentaciji donio vrijedan i iznenađujući bod protiv Ekvadora.

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Enner Valencia uputio je pet udaraca u okvir vrata za južnoameričku momčad, no Room ga je zaustavio u svakoj pojedinoj prilici.

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