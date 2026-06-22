Legendarni Advocaat ponovno u suzama. Njegov Curacao izveo čudo protiv Ekvadora

Izbornik Curaçaa Dick Advocaat jedva je zadržavao suze nakon sjajnog remija svoje reprezentacije protiv Ekvadora na Svjetskom prvenstvu.

Dick Advocaat emotional at the final whistle after Curacao earned their first ever point at the World Cup pic.twitter.com/IL0xZt1wTM — 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) June 21, 2026

Samo nekoliko dana nakon ponižavajućeg poraza 7:1 od Njemačke, mala karipska otočna država s nešto više od 158.000 stanovnika pokazala je iznimnu borbenost i izborila teško stečeni remi bez pogodaka.

Vratar Curaçaa, Eloy Room, pružio je fantastičnu predstavu s čak 15 obrana, čime je svojoj reprezentaciji donio vrijedan i iznenađujući bod protiv Ekvadora.

Enner Valencia uputio je pet udaraca u okvir vrata za južnoameričku momčad, no Room ga je zaustavio u svakoj pojedinoj prilici.