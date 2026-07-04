Legendarni Dr. House opčinjen je 'vatrenima'. Posebno ga je zadivio jedan reprezentativac

U trenucima nacionalnog razočaranja nakon dramatičnog poraza od Portugala 2-1 u osmini finala Svjetskog prvenstva, utjeha je stigla s potpuno neočekivane adrese. Legendarni britanski glumac Hugh Laurie, svjetski poznat po ulozi ciničnog doktora Gregoryja Housea, oglasio se na društvenim mrežama i jednom kratkom, ali moćnom porukom odao priznanje kapetanu "vatrenih". Njegova objava brzo je postala viralna i dirnula srca navijača diljem zemlje.

That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant. — Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026

"Hvala, Hugh. Mi smo na to navikli"

Lauriejeva poruka na platformi X bila je jednostavna, ali efektna: "To je bila prava ludnica. Luka Modrić je nogometni div". Riječi su odjeknule posebno snažno jer su stigle nakon utakmice koja je za Hrvatsku završila bolnim porazom i kontroverznom sudačkom odlukom kojom je poništen pogodak za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi. Upravo u toj atmosferi osjećaja nepravde, priznanje svjetske zvijezde djelovalo je kao melem na ranu.

Foto: Jeenah Moon

Ubrzo su se ispod njegove objave zaredali komentari hrvatskih navijača. "Hvala Vam, gospodine Laurie. Pozdrav iz Hrvatske!", pisali su jedni, dok su drugi bili direktniji: "Hvala, Hugh. Nažalost, mi kao mala zemlja navikli smo na nepravdu, ali oni koji razumiju nogomet znaju koliko vrijedi Luka Modrić". Te poruke jasno su pokazale koliko je podrška s poznate adrese značila u teškom trenutku.

Intelektualac koji se ne boji reći što misli

Da bi se shvatila puna težina Lauriejevih riječi, važno je znati da on nije tek još jedno slavno lice. Riječ je o iznimno inteligentnom i artikuliranom umjetniku, poznatom po britkom humoru. Svoju spremnost da javno iznese stav najbolje je pokazao tijekom govora na dodjeli Zlatnih globusa 2017. godine.

Primajući nagradu za ulogu u seriji "Noćni upravitelj", Laurie se bez straha našalio na račun tada dolazeće administracije Donalda Trumpa. Cinično je primijetio kako bi to mogli biti posljednji Zlatni globusi jer u svom nazivu imaju riječi "Hollywood", "strani" i "tisak", a nagradu je prihvatio "u ime svih psihopatskih milijardera". Taj ga je nastup profilirao kao osobu čiji komentari nisu površni, pa kad takav čovjek opiše Luku Modrića kao diva, to ima posebnu težinu.

*uz korištenje AI-ja