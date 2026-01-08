Obavijesti

PRVI PUT U ARENI

Legendarni kapetan 'vatrenih' gledao nećaka u Areni: Trnci me prođu zbog kockastih dresova

Piše Luka Tunjić,
Legendarni kapetan 'vatrenih' gledao nećaka u Areni: Trnci me prođu zbog kockastih dresova
Srna je prije nekoliko dana bio u Milanu, gdje se družio s bivšim suigračem i još jednim legendarnim kapetanom Hrvatske, Lukom Modrićem

Legenda i bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Darijo Srna (43), iz zagrebačke je Arene pratio utakmicu hrvatskih rukometaša, koji su odigrali prijateljsku utakmicu protiv Njemačke. Podsjetimo, izabranicima Dagura Sigurdssona odigrat će dvije utakmice s Nijemcima u sklopu priprema za Europsko prvenstvo, koje počinje 15. siječnja.

U četvrtak je Srna bio dio sjajne atmosfere u Areni Zagreb, a u razgovoru za RTL otkrio je kako je prvi put posjetio tu zagrebačku dvoranu.

- Uzbuđen sam, s obzirom da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Prekrasan ambijent i mogu samo zaželjeti sreću našoj momčadi. Ako bude prilike, bit ću sigurno u Herningu ako će Hrvatska igrati završnicu - rekao je Srna.

Njegov nećak Zvonimir jedan je od najboljih hrvatskih rukometaša.

- Čujemo se skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskih rukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega", zaključio je Srna u razgovoru za RTL.

