Legendarni kapetan 'vatrenih' gledao nećaka u Areni: Trnci me prođu zbog kockastih dresova

Legenda i bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Darijo Srna (43), iz zagrebačke je Arene pratio utakmicu hrvatskih rukometaša, koji su odigrali prijateljsku utakmicu protiv Njemačke. Podsjetimo, izabranicima Dagura Sigurdssona odigrat će dvije utakmice s Nijemcima u sklopu priprema za Europsko prvenstvo, koje počinje 15. siječnja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Srna je prije nekoliko dana bio u Milanu, gdje se družio s bivšim suigračem i još jednim legendarnim kapetanom Hrvatske, Lukom Modrićem. S njima je bio i poznati talijanski nogometni novinar Fabrizio Romano.

U četvrtak je Srna bio dio sjajne atmosfere u Areni Zagreb, a u razgovoru za RTL otkrio je kako je prvi put posjetio tu zagrebačku dvoranu.

Zagreb: Gužva na Interliberu gdje je Darijo Srna potpisivao svoju knjigu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Uzbuđen sam, s obzirom da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Prekrasan ambijent i mogu samo zaželjeti sreću našoj momčadi. Ako bude prilike, bit ću sigurno u Herningu ako će Hrvatska igrati završnicu - rekao je Srna.

Njegov nećak Zvonimir jedan je od najboljih hrvatskih rukometaša.

- Čujemo se skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskih rukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega", zaključio je Srna u razgovoru za RTL.