Legendarni nizozemski golman: Ajax ne ide u dobrom smjeru, a Ivić je važan dio naše povijesti

Nakon 31 godine Ajax se vraća u Split, na Poljud. Nije Liga prvaka, ali je svejedno to velika utakmica i značajan događaj u povijesti (i sadašnjosti) splitskog kluba. Jedan od aktera te čuvene utakmice 1995. godine bio je i legendarni nizozemski vratar Edwin van der Sar koji je tim povodom dao ekskluzivni intervju za Sport Klub.

Legendarni Nizozemac prisjetio se utakmice na Poljudu koja je u Splitu završila 0-0.

-Sjećam se da je to bilo mračno razdoblje za Hrvatsku. Nama je bilo malo, neću reći anksiozno, nismo se plašili dolaska u Hrvatsku, ali znali smo što se tu događalo. Jako toplo su nas primili, ljubazni ljudi, u hotelu smo ostavili neke poklone. Težak je to bio period za Split. Igrati na Balkanu, u Grčkoj, znate da će biti nevjerojatna atmosfera. Vaši su navijači tako strastveni i glasni. Za igrača je to sjajno iskustvo, pogotovo ako igrate dobro. Naravno, navijači su htjeli pobjedu Hajduka. Ali bilo je sjajno doživjeti tu atmosferu na stadionu i u gradu - ističe van der Sar i dodao je da je teško uspoređivati ovo i današnje vrijeme.

No, je li Ajax na pravome putu?

- Mislim da ne. Ajax mora biti konkurentan za titulu, razvijati mlade igrače i biti uspješan. Zadnje tri godine bile su teške za klub. Nadam se da će ove sezone biti bolje, iako nismo dobro krenuli u ligi. Prosuli smo puno bodova doma. U Europi nas čeka ta prva utakmica i nadam se da ćemo imati dobar start u Splitu - drži legendarni nizozemski golman.

Jedan od ljudi koji vežu Hajduk i Ajax je bivši trener Tomislav Ivić, jedan od najboljih na Balkanu i Europi.

- Bio je ovdje u jako važnom trenutku za Ajax. Ne znam za njegove uspjehe u Hajduku, ali ovdje je bio jedan od glavnih faktora svega važnoga što je Ajax donio svjetskom nogometu. Tip nogometa koji smo igrali, mladi igrači… Bio je važan dio povijesti Ajaxa - dodao je van der Sar koji je prognozirao i rezultat utakmice Hajduka i Ajaxa.

-Ne mislim da ćemo zadržati praznu mrežu, ali nadam se da ćemo zabiti. Neka bude 2-1 za Ajax - zaključio.