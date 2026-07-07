Legendarni njemački golman o skandalu: 'Može li Fifa poništiti žuti karton Ballacka iz 2002.?'

Skandal oko Fife koja je odlučila poništiti crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu te mu dati da nastupi u osmini finala protiv Belgije i dalje je goruća tema u nogometnom svijetu. Reakcije javnosti i poznatih na kontroverznu odluku se ne stišavaju, a sada je svoje mišljenje iznjeo i bivši njemački golman Oliver Kahn.

Na društvenim mrežama poručio je kako se 'povijest prepisuje' te je krovnoj nogometnoj organizaciji dao i jedan prijedlog - da poništi žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

- Kad već mijenjamo nogometnu povijest, imam jedan mali prijedlog. Može li FIFA poništiti žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.? Kad smo već kod toga, mogli bismo ponoviti i finale protiv Brazila - napisao je.

Ballack je u polufinalu 2002. zaradio žuti karton nakon prekršaja u 71. minuti, odnosno drugi žuti na turniru te je dobio suspenziju i nije mogao nastupiti u finalu. Brazil je tada pobjedom 2-0 došao do petog naslova svjetskih prvaka.