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Legendarni njemački golman o skandalu: 'Može li Fifa poništiti žuti karton Ballacka iz 2002.?'

Piše Issa Kralj,
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Legendarni njemački golman o skandalu: 'Može li Fifa poništiti žuti karton Ballacka iz 2002.?'
Foto: R7154 Michael Titgemeyer
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Kahn bocnuo Fifu: ako već brišu kartone, neka vrate i Ballacka u finale 2002 te ponove okršaj s Brazilom

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Skandal oko Fife koja je odlučila poništiti crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu te mu dati da nastupi u osmini finala protiv Belgije i dalje je goruća tema u nogometnom svijetu. Reakcije javnosti i poznatih na kontroverznu odluku se ne stišavaju, a sada je svoje mišljenje iznjeo i bivši njemački golman Oliver Kahn

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Na društvenim mrežama poručio je kako se 'povijest prepisuje' te je krovnoj nogometnoj organizaciji dao i jedan prijedlog - da poništi žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.

- Kad već mijenjamo nogometnu povijest, imam jedan mali prijedlog. Može li FIFA poništiti žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.? Kad smo već kod toga, mogli bismo ponoviti i finale protiv Brazila - napisao je. 

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Ballack je u polufinalu 2002. zaradio žuti karton nakon prekršaja u 71. minuti, odnosno drugi žuti na turniru te je dobio suspenziju i nije mogao nastupiti u finalu. Brazil je tada pobjedom 2-0 došao do petog naslova svjetskih prvaka. 

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