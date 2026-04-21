ROBERT KRANJC

Legendarni Slovenac vozio bicikl s 2,5 promila i skrivio nesreću! Prevezli su ga helikopterom...

Piše Petar Božičević,
Legendarni Slovenac vozio bicikl s 2,5 promila i skrivio nesreću! Prevezli su ga helikopterom...
Medicinsko osoblje pružilo je prvu pomoć Kranjecu na licu mjesta pa su ga hitnom odvezli u bolnicu u Jesenicama. Ipak, s obzirom na težinu ozljeda, helikopterom su ga prevezli u Ljubljanu

Legendarni slovenski skijaški skakač Robert Kranjec ozbiljno se ozlijedio u prometnoj nesreći koju je sam skrivio, prenose Slovenske novice

Nesreća se dogodila na području Spodnje Lipnice, a 44-godišnjak je biciklom preletio u suprotnu traku, zabio se u rubnik ceste i teško pao. 

Novi skandal na ZOI: Suci su prekinuli skijaške skokove prije kraja i utjecali na krajnji ishod!

Medicinsko osoblje pružilo je prvu pomoć Kranjecu na licu mjesta pa su ga hitnom odvezli u bolnicu u Jesenicama. Ipak, s obzirom na težinu ozljeda, helikopterom su ga prevezli u Ljubljanu. 

Policija je utvrdila da je Kranjec pijan vozio i to s čak 2,5 promila alkohola u krvi, zbog čega je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja propisa o cestovnom prometu. 

Stanje mu je ozbiljno, ali i stabilno, dodaju Slovenci. 

