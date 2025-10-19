Obavijesti

Legendarni Terror je utišao 20 tisuća Nijemaca! Trušček slomio 'kralja Njemačke' u prvoj rundi

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: FNC

Umalo je pobijedio 'specijalkom' jer je jako dobro zaključao giljotinu, ali je sve pustio i završio razornim laktovima. Ivica Trušček (42, 45-39) došao je do 45. pobjede u karijeri i to na impresivan način

Kralj je mrtav, živio kralj! Rečenica je to kojom su se koristili na francuskim dvorovima i objavljivali smrt kralja te dolazak novog kralja na vlast, a nešto slično moglo se iskoristiti u Njemačkoj! Naravno, riječ je o sportu i nitko nije preminuo, ali legendarni Ivica 'Terror' Trušček (42, 45-39) detronizirao je 'kralja Njemačke' Christiana Eckerlina (38, 17-8) u glavnoj borbi OKTAGON 78 eventa!

Znao je Ivica što ga čeka, najavljivao da Eckerlin neće ići prema naprijed, a tako je i bilo. Pokušao je Ivica odmah srušiti Nijemca uz žicu, ali preokrenuo je situaciju domaći borac, no ništa se nije dogodilo idućih minutu i pol pa su se vratili u centar kaveza. 

Borba se nastavila u sredini kaveza, a ubrzo je Trušček sjajno pogodio desnim krošeom, no samo je sve 'otresao' Eckerlin. Ubrzo je domaći borac krenuo u rušenje, a Ivica je kao Seto Kaiba u slavnim danima poručio 'upao si u moju zamku' i zaključao giljotinu. No, nije ga 'Terror' završio na 'specijalku', ali tu je bio početak kraja za 'kralja'. Kapitulaciju je potpisao nakon razornih laktova u 'ground and poundu', više se nije branio i sudac Marc Goddard prekinuo je meč.

Foto: FNC

Zahvalio je nakon meča Ivica ljudima iz kuta, menadžeru Draženu Forgaču, treneru Luki Jelčiću, timskom kolegi Aleksandru 'Mlati' Vukosavljeviću i mnogim timskim kolegama iz zagrebačkog American Top Teama, zatim i 'ušao pod kožu' njemačkoj publici i zaradio pljesak jer je na njemačkom jeziku zahvalio i poručio da nema ništa protiv protivnika, samo je odradio posao i zahvalio divnoj publici. A onda poručio i gdje će se idući put boriti.

- Bit će to u veljači u Münchenu... na FNC-u! - zaključio je 'Terror'.

