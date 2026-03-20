ERNESTO VALVERDE

Legendarni trener napušta Athletic Bilbao na kraju sezone

Piše HINA,
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Trener Athletic Bilbaa Ernesto Valverde u izjavio je da će napustiti klub na kraju sezone, nakon što je trenirao momčad iz La Lige deset sezona u tri razdoblja.

Valverde, koji je vodio Bilbao do njihovog prvog naslova Copa del Rey u 40 godina u sezoni 2023./24., objavio je svoju odluku o odlasku u videu objavljenom na YouTube kanalu kluba.

- Danas sam ovdje kako bih objavio da sljedeće sezone neću biti trener Athletica. Ovo je odluka o kojoj razmišljam već neko vrijeme i o kojoj sam razgovarao s klubom - rekao je 62-godišnjak, koji je također vodio Bilbao do osvajanja španjolskog Superkupa 2015. godine.

- Istovremeno, želio bih naglasiti da nam je ostalo 10 važnih ligaških utakmica u kojima imamo puno toga za odigrati.

Valverde, koji je također trenirao Barcelonu, Olympiacos, Villarreal, Valenciju i Espanyol, bio je trener Bilbaa u razdobljima između 2003.-2005. i 2013.-2017., prije nego što se vratio u klub u lipnju 2022.

Nedjeljna utakmica La Lige protiv Real Betisa bit će Valverdeova 495. utakmica na čelu Bilbaa.

Bivši napadač Valverde također je proveo šest sezona u Bilbau kao igrač, nastupivši u 188 utakmica i postigavši ​​50 golova između 1990. i 1996.

