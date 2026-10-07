Legende Brazila se naklonile Messiju: Čast je bila igrati s tobom, zahvaljuje ti cijeli svijet

Lionel Messi (39) pobjedom se protiv Benina (3-0) oprostio od argentinske reprezentacije. U noći punoj emocija dva puta je asistirao te zabio penal i tako spustio zavjesu na nevjerojatnu karijeru s Argentinom. Bivši Messijevi suigrači iz Barcelone - Neymar i Ronaldinho, poslali su Messiju sjajne poruke, iako su u reprezentacijama bili ljuti rivali.

- Onaj tko voli nogomet uživao je u tvojim predstavama svih ovih godina. Danas igraš posljednju utakmicu u dresu svoje zemlje i nadam se da će te ovaj događaj učiniti sretnim. Ne zahvaljuje ti samo Argentina, već ti zahvaljuje cijeli svijet na svemu što si učinio za nogomet. Ti si razlog zbog kojeg sam još više zavolio nogomet i bila mi je čast ispisivati povijest uz tebe - napisao je Neymar.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Slično je napisao i veliki Ronaldinho.

- Osjećam neizmjerno zadovoljstvo i čast što sam bio dio tvoje priče od samih početaka. Dao si sve za svoju zemlju i reprezentaciju te će tvoje ime biti utkano u povijest Argentine i cijelog svijeta. Uživaj u životu, želim ti sve najbolje, danas i zauvijek - objavio je Ronaldinho.

Javila se i Barcelona.

- Od zlatne medalje u Pekingu 2008. godine do nezaboravne karijere u dresu reprezentacije. Čestitke, Leo, što si argentinski dres učinio još ikoničnijim - stoji u objavi.