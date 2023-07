Leko: Kaliniću sam rekao da ću igru graditi oko Livaje. Uzeo je nekoliko dana pa tako odlučio

Hajduk je u nedjelju odradio i treću pripremnu utakmicu, drugu otkako je otputovao u Sloveniju na pripreme. Na Poljudu je sa Širokim Brijegom odigrao 1-1, isti rezultat okončao je susret sa Spartakom iz Trnave, a potom je izgubio od ljubljanske Olimpije 1-0.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi dres Hajduka

Premda je Hajduk bio bolji veći dio susreta, imao i nekoliko sjajnih šansi od kojih se ističe ona Mlakara kada je ispred sebe imao praznu mrežu, Olimpija je slavila pogotkom Motike u praznu mrežu u trenucima drugog poluvremena kada je Ivan Leko zarotirao momčad i na travnjaku igrao s brojnim juniorima.

- Nitko ne voli gubiti, niti na pripremama. Želiš odigrati dobro, nešto naučiti i na kraju pobijediti. U totalu kad gledamo cijelu utakmicu, vidjeli smo dosta dobrih stvari, bili smo bolji, imali smo više dobrih šansi, dominaciju, čak i u fazi obrane smo bili stabilni i zaslužili smo više. Sportaš si, boli te kad izgubiš, ali ako se treba izgubiti, ili proći dječačke pogreške, neka se događaju na ovakvim utakmicama, a ne u ozbiljnim utakmicama koje dolaze.

Foto: Ivana Ivanovic

Imali ste dobre šanse u prvih sat vremena?

- Bilo je dobro, četiri-pet naših lijepih šansi, imali su i oni jednu-dvije, moramo to reći, ali mislim da smo naučili, nastavili smo graditi na onome što smo imali na kraju prošle sezone, dodali smo dva nova igrača, nadamo se dolasku još novih igrača, da popunimo broj i imamo bolji balans u momčadi. Mogu reći da sam zadovoljan uvjetima i gostoprimstvu ljudi, atmosferi među momcima, ali i svima koji su tu. Svi su motivirani, treniraju i možemo očekivati dobre stvari u nastavku priprema kao i u sljedećim tjednima i mjesecima.

Nikola Kalinić rekao je da ne računate s njim?

- Imali smo lijep i otvoren razgovor. Zanimalo ga je kako ja to vidim. Rekao sam mu da igramo s jednom špicom, 4-2-3-1, špica je Marko, slažem ekipu oko Marka Livaje i to je to. Da nema Marka Livaje bila bi druga priča. On je uzeo nekoliko dana da razmisli i odluči, on je tako odlučio...Želim mu sreću, štogod radio dalje i nakon igračke karijere.

Hajduk je protiv Olimpije zaigrao u sastavu Lučić - Sigur, Šarlija, Ferro, Melnjak - Pukštas, Krovinović - Sahiti, Benrahou, Dajaku - Mlakar, a Leko je potvrdio da je "to sastav koji je jako blizu onome koji će igrati protiv Dinama u Superkupu."

Filip Krovinović zaigrao je u prvih jedanaest s kapetanskom trakom oko ruke. Lijep ambijent, prava muška utakmica, dobra predstava Hajduka, ali i poraz od prvaka Slovenije.

- Čestitke Olimpiji na pobjedi, čestitke i nama na dobroj utakmici, zadovoljan sam, stvarno je bila jedna muška utakmica, lijep nogomet s jedne i druge strane, mi smo kontrolirali igru, vidio se koncept i smisao igre, što i želimo, bilo je i prilika. Nažalost, zabili su nam pogodak iz naše individualne pogreške. Ništa, idemo dalje raditi, bolje da se griješi na ovakvim utakmicama. Spremamo se i dalje za Superkup protiv Dinama - kazao je kapetan Hajduka u prvom poluvremenu i dodao:

Foto: Hajduk Digital TV/Screenshot

- Nije bitno tko igra u početku, tko završava utakmicu, tko je mlad, tko iskusan..., svi smo mi momčad. Bilo bi ljepše pobijediti, ali što je, tu je. Raduje naša dobra igra, treba nastaviti ovako, biti sve bolji i pripremati se za novi dan i nove pobjede.

Još su tri pripremne utakmice?

- Treba težiti današnjoj igri, lijepo je bilo za gledati, treba to poboljšavati iz dana u dan, tri su utakmice još i puno treninga, pripremamo se za Superkup, to je najbitnije, nadam se da ćemo biti pravi kad bude najvažnije.

Imali ste jako veliku podršku navijača?

- Naši navijači prate nas i na kraj svijeta, kako u Splitu, tako i u Ljubljani ili nekom drugom gostovanju. Lijepa podrška, hvala im na tome, korektna podrška i domaćih navijača i ja im čestitam na tome.