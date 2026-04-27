Leko najavio okršaj s Realom: Vrijede 60 mil. € i osvojili su Ligu prvaka, no idemo po finale

Juniori Dinama (U19) nastavljaju nizati zapažene rezultate na međunarodnoj sceni, a pred njima je novi veliki izazov u polufinalu Premier League International Cupa protiv Real Madrida.

Momčad koju vodi Jerko Leko izborila je plasman među četiri najbolje ekipe nakon dramatične pobjede protiv Valencije 4-3 u četvrtfinalu. Dinamo je do 84. minute zaostajao 1-3, no pogocima Svena Šunte i Marka Zebića izborio je produžetke, u kojima je Kalojan Božkov u 115. minuti donio pobjedu.

Taj uspjeh dobiva dodatnu težinu uzme li se u obzir kako Dinamo u ovom prestižnom natjecanju redovito pobjeđuje jake europske suparnike. U grupnoj fazi svladao je Nottingham Forest (1-0), Chelsea (2-1) i Newcastle (3-0), dok je jedini poraz upisao protiv Brightona (2-0). Time su se mladi “modri” svrstali uz bok klubovima poput Real Sociedada, Borussije Dortmund i Real Madrida, koji su također izborili polufinale.

- Nema većeg motiva za igrače, to je momčad koja na Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura. Prošli tjedan njihova ekipa U-19 osvojila je Ligu prvaka mladih, toliko o njihovoj snazi. Neki od tih igrača igrat će i protiv nas, a tu je nekolicina koja već ima nastupe i za prvu momčad Reala. Ipak, vjerujem da se možemo nositi s njima i da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu.

Leko očekuje zahtjevnu i taktički zanimljivu utakmicu.

- Oni vole posjed, kao i mi. Tako da očekujem sličnu utakmicu kao protiv Valencije. Probat ćemo ih visoko pritisnuti, jer u otvaranju igre dosta riskiraju. Ideja je da se ne povučemo, probat ćemo igrati našu igru. Pokušat ćemo primiriti igru kada uzmemo loptu i ne srljati pod svaku cijenu, jer oni su dosta nervozni kada nemaju posjed. Uglavnom, napravit ćemo sve da uđemo u finale.

Dinamo će u London otputovati gotovo kompletan, iako ima određenih problema u obrani.

- Skoro smo kompletni, malih problema imamo jedino na poziciji lijevog beka. Naime, ozlijeđeni su Žaja i Šimić koji mu je bio alternativa, tako da smo iz kadetske momčadi priključili Paunovića. Njemu će to biti debi, odmah vatreno krštenje protiv Reala, ali vjerujem da će opravdati očekivanja.

Poseban detalj uoči puta u London bio je i dolazak igrača prve momčadi Ismaëla Bennacera na trening juniora.

- Imao je slobodan dan, a kako još uvijek nije u punom ritmu nakon ozljede, zatražio je da odradi trening. Pitali smo ga želi li raditi individualno ili s momčadi, a on je rekao da bi radije trenirao s dečkima. Na taj nam je način dao i podršku, zahvaljujem mu na toj lijepoj gesti - zaključio je Leko.