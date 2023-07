Leko: Livaja? To je Bogom dano, naučio je to na ulici. Sreća nas je pomazila jer puno radimo...

Slatko je, pogotovo na način na koji smo dobili. Slatka pobjeda u zadnjim minutama, bili smo u izgubljenoj situaciji, da su oni zabili gol, bilo bi bliže 3-0 nego remiju. Ali pokazali smo da imamo gard, karakter pobjednika i da se želimo natjecati. Bili smo malo lošiji nego u Superkupu, ali smo na kraju još imali i par situacija da ranije dobijemo utakmicu. Plod velikog rada i sreće koja se zasluži. Ovo je maraton, na tragu nečega, bolja je situacija jer imamo konkurenciju, započeo je trener Hajduka Ivan Leko nakon velike pobjede protiv Dinama na Maksimiru (2-1).

Nakon prvih 45 minuta gosti iz Splita zaostajali su za gol koji je u 35. minuti zabio Bruno Petković, a u nastavku su uspjeli preokrenuti sve. Poseban su impuls dali igrači s klupe poput Vadisa Odjidje-Ofoea i Ivana Dolčeka.

- Nervoza je, svi žele igrati, lijepo je dobiti u Maksimiru i svi smo se lijepo proveselili, hvala ljudima koji su došli. Sretan sam zbog pobjede, ali i svjestan da sad treba fizički dignuti nove momke, veseliti se, ali i za dva dana početi trenirati. Čeka nas teško razdoblje. Lijepo je za početak, ali sigurno nas neće zavarati - rekao je Leko pa prokomentirao odličnog Belgijca:

- Pravi igrač, čudno je što je došao u HNL. Znamo se dugo, a prije mjesec dana ga je bilo smiješno i nazvati! Sebe je našao u ovoj emociji, on je igrač emocije i strasti, vidi se da želi, da ima potez, a treba ući u trening i automatizme. Ali vidi se da je igrač razine Livaje, na drugoj poziciji, a to nam treba, jedno ciljano pojačanje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nije Hajduk najbolje izgledao u prvom poluvremenu, igrači na krilnim pozicijama i Livaja u napadu nisu došli do izražaja, a Benrahou nije odigrao onako kako ga pamtimo iz prošle sezone.

- Dobili smo Dinamo, a krila i desetka nam mogu 30 posto bolje, to me veseli. Pobijedili smo, a ti momci kao da nisu došli danas. Jan Mlakar i Sahiti mogu puno bolje, kao i Benrahou, to su tri ključna igrača koji nisu imali svoj dan, a opet smo dobili. Konkurencija, promjene s klupe su to donijele. Odjidja-Ofoe, Dolček, druga energija, stav, gard i to nam je danas donijelo pobjedu - objasnio je Leko.

Ali da je Petković zabio za 2-0 u drugom dijelu, 'bili' bi jako teško došli do boda, a kamoli do pobjede. Ali zato je tu bio golman Ivan Lučić.

- On je bio match winner. Kad ti golman kod 1-0 obrani penal, znači da je igrač utakmice. Koliko je samo puta Livaković obranio 'mrtvaca' na 0-0 pa Dinamo dobije. Mi znamo da su špica i golman ključne pozicije, sad je Lučić puno trenirao, a kad se vrati Lovre, na toj bismo poziciji mogli biti mirni jer Lovre je kapetan i vođa momčadi, a onda je tu i Lučić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je lukav, pokazao je Marko Livaja, koji je iskoristio grešku Dominika Livakovića i zabio za izjednačenje te nastavio zamah koji je 'bilima' donio Lučić.

- To je kad igraš na male branke. To je vic, kako se postaviti. Ne mogu ga ja to naučiti. To se ne uči. To je Bogom dano, to je naučio na ulici. Da je bio neki drugi igrač, napravio bi faul.

U Splitu je bilo prometno, a očekuje se još dolazaka i odlazaka. No, u novu su sezonu krenuli odlično, a sad ih čekaju i europski ispiti.

- Početak je težak, paklen, nova smo momčad. Otišlo je sedam-osam, došlo je sedam-osam igrača, nastojimo raditi i šutjeti, znamo da je ispred nas u nedjelju ogromna utakmica, Rijeka koja nas je lani dva puta dobila. Večeras slavimo, a od sutra treniramo 'k'o psi'. Normalno da smo jači nego prošle sezone, dobili smo 4-5 igrača. Došli su bolji, klub je ambiciozan, želimo se nadmetati, želimo biti jako blizu, lijepo je kad te rezultat pomazi, ali smo svjesni da ovo nije bilo neko ludilo. Prvo kolo je, zahvalni smo na rezultatu, a vjerujemo da nas je sreća pomazila jer puno radimo. Imamo dobru energiju i atmosferu, a na nama je samo nastaviti - rekao je trener Hajduka pa prelomio na pitanje o tome bi li radije prije ovih utakmica potpisao pobjedu u prvenstvu ili Superkupu:

- Superkup - jasan je Leko.

Presicu uoči Dinama započeo je izražavanjem sućuti zbog tragedije u Zagrebu. Prije utakmice je trener Hajduka mogao svjedočiti tračku onoga što se dogodilo u petak.

- Gledam van i pomislim što je to bilo prije dva dana. To su tragedije. To što ja sad ovdje pričam je li dobro pobijediti ili izgubiti... Nebitno je. U tim momentima smo kao narod pokazali da imamo empatije za druge. Danas je Zagreb, sutra je Osijek, pa Zadar, Dubrovnik... Uvijek trebamo pokušati pomoći. Ljudske gubitke ne možete nadoknaditi.

A prije utakmice su uprave klubova bile na sastanku.

- Tako to treba biti, to je sport. U nogometu gubiš, pobjeđuješ... Možda to nije popularno reći, ali ja ću navijati za hrvatske klubove u Europi, tako i za Dinamo. Pitao sam Mindaugasa Nikoličiusa kako je bilo na ručku. Neka bude normalno da možeš doći u Split s Dinamovim dresom i obrnuto - jasan je Leko.

