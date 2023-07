Leko: Nećemo skinuti gaće jer nemamo Livaju protiv Dinama, a fale igrači za tri-četiri pozicije!

Nakon dva remija i poraza, Hajduk je dočekao i prvu pobjedu na ljetnim pripremama. Na stadionu NK Brava u Ljubljani momčad Ivana Leke svladala je novoga mađarskog prvoligaša MTK preokretom 3-1.

Taj rezultat zapravo skriva ono što se događalo na terenu jer su "bili" sat vremena bili podređena momčad i gubili od 34. minute. A onda je na scenu stupio Marko Livaja kao džoker s klupe i donio pobjedu asistencijom za prvijenac Leona Dajakua, a potom i dvama golovima.

'Da je utakmica sutra, ne znaš s kime krenuti'

Trener Ivan Leko bio je podosta kritičan.

- Ljepše je dobiti 3-1 nego izgubiti 0-1. Jednostavno, tako. Opet, pripreme su bitne, kako izgledamo, kako se igra, što se vidi, koji je napredak, koje su stvari za popravak. Ovo je danas, recimo, meni bilo lošije nego protiv Olimpije. Bio sam puno zadovoljniji protiv Olimpije igrom, pogotovo te momčadi koja bi trebala biti gro startera. Ovo meni danas nije bilo dobro - rekao je trener Hajduka i nastavio:

- Prvo poluvrijeme sporo, kilavo, mekano u fazi obrane, puno udaraca se dozvoljava, puno se trči nazad. Uvijek je stepenica nazad. To tako treba reći, to komentiram otvoreno. S druge strane, odlična reakcija momaka s klupe, mladih, gladnih, žednih. S te strane je jako dobro. Poslije utakmice baš pričam sa svima, da je utakmica sutra ne znaš s kim krenuti. Ovi koji su trebali krenuti su bili lošiji, a koji nisu trebali krenuti su bolji.

Momčadi fali zdrave konkurencije na treningu, smatra.

- Često kažemo, ako nema konkurencije na treningu, onda znaš što je na utakmici. Možda taj faktor komfor zone, nikad je nisam volio, uvijek je pokušavaš izbjeći. Ovo je sigurno dobro što se događa, u svakom slučaju bitno je pobijediti, više radi situacije oko kluba. Za nas je naučiti, vidjeti. Imamo dosta iz ove utakmice naučiti i vidjeti.

'Ne mogu dozvoliti 10 udaraca iz šesnaesterca u prvom poluvremenu'

Zašto je prva momčad izgledala toliko loše, je li u pitanju fizički umor ili psihologija?

- Fizika nije, isti rade fiziku. Ne ubijamo, kako ima nekih trenera koji govore da su ubijali. Mi ne ubijamo, radimo normalno na fizici, ali opet želimo i brzo biti u nekoj dobroj formi i spremni pobjeđivati utakmice. Sigurno je psihologija, mentalna stvar, glad, komfor zona. Može biti neki udarac, toga sigurno ima. Ne bi bilo normalno da smo svježi i lagani, ali sigurno nije stvar fizike - kazao je.

Je li alibi prvoj momčadi vrućina jer je početak bio u 17.30?

- Sigurno je. Bio je suh teren, ali kako nama, tako i protivniku. Ali mi ovdje gledamo, da je svake tri minute udarac na gol, to... Jednostavno premekano. Svaki odbijanac dobije protivnik. To je onda stvar stanja uma, stanja glave, stanja želje. Došli su ovi momci koji su agresivni, tako se igra kod njih. Idu možda i pretvrdo malo, ali dobro. Osjeti, moraš odgovoriti na to i to mi se nije svidjelo. Još u napadu ajde, to mogu shvatiti, ali ne mogu dozvoliti deset udaraca iz šesnaesterca u prvom poluvremenu.

Pobjedu je donio Marko Livaja. Bez njega očito ne ide.

- Ja to ne krijem. Rekao sam vam da stvaram momčad oko Marka Livaje. Ne krijem to i ne lažem da je ovo kolektivno, svatko je dobar i isti. Nije, nama je Marko Livaja najbolji igrač, ključan igrač i slažemo momčad oko Marka Livaje. Ovo je Marko Livaja, ovo je ključno. I onda ostalima pomogne, trče, daješ mu i otvaraš prostor i onda su svi dobri. Onda je dobar Roko Brajković, odličan i Leon Dajaku, onda je i mali Lauš dobar, onda je i Ćube dobar... Ne krijemo da ovu momčad gradimo oko Marka Livaje.

'Momci ni krivi ni dužni moraju to igrati'

Ali neće ga biti u Superkupu protiv Dinama već za deset dana zbog suspenzije. To je za Hajduk veliki problem.

- Tako je, ali to je onda prilika na drugima i na nama. Zato i mi treniramo i pokušavamo nešto. To je ogromni hendikep, svi znamo da nismo isti s Markom i bez njega. Ali ne znači sad to da ćemo skinuti gaće i uzeti izliku, kao nema Marka pa je OK. Nećemo sigurno! Ali apsolutno fali...

Koliko u smislu taktičke pripreme smeta što Capan mora igrati desnog beka, a Ćubelić stopera?

- A smeta puno, ogromno. Nećeš kukati i plakati, ali tri tjedna si ovdje i kad ti oni šest dana na treningu moraju biti tu u sparingu, moraju igrati neke utakmice tu. Momci koji ni krivi ni dužni moraju to igrati. Meni je drago da su stvarno bili otvoreni i igraju dobro. Ovo što Ćube mali igra ove dvije, tri utakmice je bolje nego neki pravi stoperi. Ali, da se ne lažemo, eto. Šutimo, radimo s ovim što imamo, pokušavamo. Nije ni u drugim klubovima situacija idealna, mi smo u trećem tjednu.

Nastavio je o pojačanjima pa zaustio...

- Fale tri, četiri pozicije sigurno... U biti, neću više govoriti broj, je li. Nema brojeva jer će ispasti cirkus. Tako je kako je. Možda smo se sad promijenili, šutimo, radimo, nastojimo uvijek gledati pozitivno, ali i biti kritični kad je vrijeme za kritiku. Ne lagati ljude. Svi mi imamo inteligenciju, vi gledate, navijači gledaju, mi gledamo. Ne možemo se praviti budale i varati ljude - zaključio je Leko.

Lauš: Mi mladi se možda više želimo dokazati

Jedan od igrača koji je proigrao u drugom dijelu je Tino Blaž Lauš (22), veznjak koji se priključio nakon posudbe u Veležu.

- Prvo poluvrijeme je možda bilo malo tvrđe, krenulo se u 17.30 pa je sunce... Bila je tvrda utakmica, ali u drugom poluvremenu je bilo puno otvorenije, puno više šansi. Zabili smo tri gola i zadovoljni smo pobjedom. Prvom pobjedom. Željni smo pobjeđivanja i na prijateljskim utakmicama - rekao je Lauš.

Foto: Hajduk Digital TV

Ispalo je da su rezerve pokazale više od nominalno prve momčadi.

- Ne znam, nisam baš tako gledao. Ali može biti. Možda je to razlog zašto smo pobijedili, možda se mi malo više želimo dokazati, mi mladi - dodao je igrač Hajduka.

Gdje se najbolje osjeća?

- Meni je najdraža osmica, box to box, da idem gore-dolje. Mogu puno trčati i tako se mogu naglasiti, u obrani i napadu. Ovdje nema osmice? Ma ima, ima svega. Tako na papiru izgleda, ali na terenu je skroz drugačije, to trener prilagodi. Nije uopće problem.

Cilj mi je biti uopće u sastavu

Što bi njega zadovoljilo ove sezone?

- Idem korak po korak. Sretan sam što sam na pripremama, ali i nisam, želim dalje napredovati, skupiti što više nastupa za Hajduk. Cilj je možda uopće biti u sastavu. Vidjet ćemo, polako. Cilj mi je da što bolje radim na svakom treningu, dokažem se treneru pa ćemo vidjeti. Neću ići puno unaprijed - zaključio je skromno Lauš.