Leko uoči uzvrata s Atleticom: Znamo njihove slabosti, idemo u Madrid napraviti iznenađenje

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko u utorak će s belgijskim Club Bruggem pokušati u Madridu izboriti osminu finala Lige prvaka nakon što je prije tjedan dana odigrao 3-3 protiv Atlética na svom terenu.

- Svaka utakmica je različita, ne može se uspoređivati. U Madridu, sa 70.000 navijača, protivnik će biti snažan, a okolnosti drugačije nego u Bruggeu - izjavio je 48-godišnji Leko na konferenciji za medije podno stadiona Metropolitano.

- Nemamo mnogo za izgubiti, a imamo mnogo za dobiti. Moramo biti spremni i vrlo motivirani da bismo mogli konkurirati protiv Atlética. Oni uvijek jako pritišću u prvih 20 minuta. Poznajemo njihove slabosti, ali i njihove jake točke - dodao je.

Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Leko, koji je u prosincu preuzeo Club Brugge, odgovorio je da "ne zna tko je favorit" za ulazak u osminu finala. Pa ipak, svjestan je da bi pobjeda trećeplasirane momčadi belgijskog prvenstva nad četvrtoplasiranom španjolskog bila za mnoge iznenađenje.

- Sutra će protiv nas stajati jedanaest sjajnih igrača, ali došli smo pokušati napraviti iznenađenje i da se priča o igračima Club Bruggea - naglasio je.

Poručio je da ima plan, a da će njegovi igrači igrati svoj nogomet iako poštuju Atlético.

- Želimo kontrolirati igru, imati loptu, iako na papiru to zvuči jednostavno. Sutra će puno toga također ovisiti o njima. Svaka utakmica je priča za sebe, ali igrat ćemo bez straha jer nemamo puno za izgubiti. Očekujem vrlo intenzivnu utakmicu, natjecat ćemo se. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno - rekao je.

Leko smatra "velikom privilegijom" igrati na Metropolitanu za prolazak dalje u Ligi prvaka, ali "želi više".

- Kao što osjeća svaki sportaš, nastojat ćemo pokazati da ovo još nije naš limit. Želimo se natjecati protiv velikana - poručio je.

Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Atlético je u Belgiji bio vodio s 2-0 i s 3-2, ali crno-plavi su se oba puta vraćali. Leko smatra da je sada pritisak na ekipi iz Madrida jer igra pred svojom publikom.

Njegov suparnik Diego Simeone rekao je da "zna kakva je uloga Atletica", ali očekuje jednako zahtjevnu utakmicu kakva je bila i prva. Pohvalio je Club Brugge.

- Vidim momčad koja dobro igra i koja je hrabra. Vrlo se dobro natječe, s trenerom koji to radi na najbolji mogući način - izjavio je Simeone.

Leko je, pak, rekao da "ima veliko poštovanje" prema Atleticovom treneru.

- Njegova motivacija i strast su i dalje nevjerojatni. Jako mi je drago igrati protiv njega - izjavio je.

Club Brugge je u subotu pobijedio s 2-1 Leuven u belgijskom prvenstvu dok je Atlético s 4-2 svladao Espanyol u španjolskoj ligi.