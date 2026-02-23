Obavijesti

Sport

Komentari 0
U DOBROJ SU POZICIJI

Leko uoči uzvrata s Atleticom: Znamo njihove slabosti, idemo u Madrid napraviti iznenađenje

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Leko uoči uzvrata s Atleticom: Znamo njihove slabosti, idemo u Madrid napraviti iznenađenje
3
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Njegova motivacija i strast su i dalje nevjerojatni. Jako mi je drago igrati protiv njega, nahvalio je Hrvata Diego Simeone

Admiral

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko u utorak će s belgijskim Club Bruggem pokušati u Madridu izboriti osminu finala Lige prvaka nakon što je prije tjedan dana odigrao 3-3 protiv Atlética na svom terenu.

- Svaka utakmica je različita, ne može se uspoređivati. U Madridu, sa 70.000 navijača, protivnik će biti snažan, a okolnosti drugačije nego u Bruggeu - izjavio je 48-godišnji Leko na konferenciji za medije podno stadiona Metropolitano.

- Nemamo mnogo za izgubiti, a imamo mnogo za dobiti. Moramo biti spremni i vrlo motivirani da bismo mogli konkurirati protiv Atlética. Oni uvijek jako pritišću u prvih 20 minuta. Poznajemo njihove slabosti, ali i njihove jake točke - dodao je.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Club Brugge v Atletico Madrid
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Leko, koji je u prosincu preuzeo Club Brugge, odgovorio je da "ne zna tko je favorit" za ulazak u osminu finala. Pa ipak, svjestan je da bi pobjeda trećeplasirane momčadi belgijskog prvenstva nad četvrtoplasiranom španjolskog bila za mnoge iznenađenje.

- Sutra će protiv nas stajati jedanaest sjajnih igrača, ali došli smo pokušati napraviti iznenađenje i da se priča o igračima Club Bruggea - naglasio je.

Poručio je da ima plan, a da će njegovi igrači igrati svoj nogomet iako poštuju Atlético.

NEVJEROJATNI BODO/GLIMT Priča o čudu Lige prvaka: Imaju manji budžet od Dinama, a ključ uspjeha leži u bivšem vojniku
Priča o čudu Lige prvaka: Imaju manji budžet od Dinama, a ključ uspjeha leži u bivšem vojniku

- Želimo kontrolirati igru, imati loptu, iako na papiru to zvuči jednostavno. Sutra će puno toga također ovisiti o njima. Svaka utakmica je priča za sebe, ali igrat ćemo bez straha jer nemamo puno za izgubiti. Očekujem vrlo intenzivnu utakmicu, natjecat ćemo se. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno - rekao je.

Leko smatra "velikom privilegijom" igrati na Metropolitanu za prolazak dalje u Ligi prvaka, ali "želi više".

- Kao što osjeća svaki sportaš, nastojat ćemo pokazati da ovo još nije naš limit. Želimo se natjecati protiv velikana - poručio je.

UEFA Champions League - Club Brugge v Arsenal
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Atlético je u Belgiji bio vodio s 2-0 i s 3-2, ali crno-plavi su se oba puta vraćali. Leko smatra da je sada pritisak na ekipi iz Madrida jer igra pred svojom publikom.

Njegov suparnik Diego Simeone rekao je da "zna kakva je uloga Atletica", ali očekuje jednako zahtjevnu utakmicu kakva je bila i prva. Pohvalio je Club Brugge.

- Vidim momčad koja dobro igra i koja je hrabra. Vrlo se dobro natječe, s trenerom koji to radi na najbolji mogući način - izjavio je Simeone.

Leko je, pak, rekao da "ima veliko poštovanje" prema Atleticovom treneru.

- Njegova motivacija i strast su i dalje nevjerojatni. Jako mi je drago igrati protiv njega - izjavio je.

Club Brugge je u subotu pobijedio s 2-1 Leuven u belgijskom prvenstvu dok je Atlético s 4-2 svladao Espanyol u španjolskoj ligi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026