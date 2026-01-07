Leo Messi kao nikad prije! Kaže da je čudan, pokazao i ranjivost

Lionel Messi (38) na terenu je sinonim za magiju, genijalnost i nepredvidivost. No, izvan zelenog travnjaka, Argentinac je oduvijek bio poznat kao samozatajna i povučena osoba koja rijetko dijeli detalje iz privatnog života. Zato je njegov nedavni, iznimno opušteni intervju za argentinski streaming kanal Luzu TV odjeknuo poput bombe, pruživši svijetu rijedak i iskren uvid u um jednog od najvećih nogometaša svih vremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Messi je bez zadrške progovorio o svojim neobičnim navikama, mentalnom zdravlju i potrebi za samoćom, pokazavši lice koje javnost dosad nije imala priliku vidjeti.U razgovoru koji je tekao daleko od uobičajenih sportskih fraza, Messi je priznao da se ponekad osjeća kao stranac u vlastitom svijetu, opisavši samog sebe na vrlo slikovit način.

​- Čudniji sam od sranja - ispalio je Messi kroz smijeh, priznavši da iznimno uživa u samoći.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Objasnio je kako mu je, uz troje djece koja neprestano trče po kući, mir prijeko potreban. Kaos i nered ga, kaže, zasićuju, zbog čega često traži trenutke u kojima se može povući i biti sam sa svojim mislima. Ta potreba za kontrolom proteže se i na njegovu dnevnu rutinu.

Ima strogu rutinu

Argentinski čarobnjak funkcionira prema strogo strukturiranom rasporedu, a svaka neplanirana promjena, ma koliko mala bila, može ga izbaciti iz takta i značajno utjecati na njegovo raspoloženje. Frustrira ga čak i ako netko pomakne stvar s mjesta na kojem ju je ostavio, što svjedoči o osobnosti koja, suprotno njegovoj igri, teži predvidljivosti i redu.

Jedan od najiskrenijih trenutaka intervjua bio je Messijevo priznanje o nošenju s emocijama i mentalnim zdravljem. Otkrio je da je godinama imao tendenciju "držati stvari u sebi" i sam se nositi s problemima, što je česta karakteristika introvertiranih osoba. Ipak, ključni detalj koji je iznenadio mnoge jest da je tijekom boravka u Barceloni potražio stručnu pomoć.

Foto: DARRYL DYCK

​- Išao sam na terapiju. Pomoglo mi je da se otvorim i govorim o onome što me muči. Dugo sam sve držao za sebe, ali sada sam se u tome dosta promijenio - priznao je Messi.

Ova izjava nudi dublji kontekst njegovog ponašanja i pokazuje ranjivu stranu globalne ikone, razbijajući stigmu koja često prati mentalno zdravlje u svijetu profesionalnog sporta. Priznanje da je i on, unatoč slavi i uspjehu, tražio pomoć kako bi se nosio s osobnim izazovima, daje mu ljudsku dimenziju koju navijači rijetko imaju priliku vidjeti.

Budućnost bez trenerske klupe i neobično piće

Osim dubokih osobnih tema, Messi se dotaknuo i planova za budućnost te nekih simpatičnih detalja. Potvrdio je kako se ne vidi u ulozi trenera nakon što završi igračku karijeru. Umjesto toga, privlači ga pozicija menadžera ili čak vlasnika kluba, gdje bi se mogao posvetiti razvoju mladih talenata.

Također, progovorio je i o svojoj nelagodi s engleskim jezikom, priznavši da se osjeća "čudno" dok ga govori te da se puno ugodnije izražava na materinjem španjolskom. Za kraj, otkrio je i svoje neobično omiljeno piće za opuštanje – kombinaciju crnog vina i Spritea. Na pitanje zašto baš to, dao je jednostavan i praktičan odgovor: "brže djeluje".