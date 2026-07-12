Leo Messi pokazao lice kakvo rijetko viđamo, sucu žestoko poručio: Ne omalovažavaj me

Objava poznatog talijanskog sportskog novinara Fabrizija Romana na Instagramu prikazala je trenutak uzavrele atmosfere s četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva 2026. godine. U centru pažnje našao se argentinski kapetan Lionel Messi, čija je žustra rasprava s portugalskim sucem Joãom Pinheirom postala jedna od glavnih tema nogometnog svijeta. Fotografije prikazuju Messija kako s podignutim kažiprstom i ozbiljnim izrazom lica energično komunicira sa sucem, tražeći poštovanje na terenu.

Vatrena rasprava u Kansas Cityju

Incident se dogodio tijekom napetog četvrtfinalnog dvoboja između Argentine i Švicarske, koji je na kraju pripao Argentincima rezultatom 3-1 nakon produžetaka. Romano, novinar poznat po ekskluzivnim informacijama o transferima, u svojoj je objavi prenio Messijeve riječi koje je prvotno objavio ESPN Argentina.

​- Nemoj me omalovažavati - navodno je rekao Messi sucu Pinheiru.

​- Molim te, razgovaraj sa mnom kako treba. Ne omalovažavaj me, ja ti se obraćam s poštovanjem - dodao je argentinski kapetan.

Foto: Amanda Perobelli

Ovaj trenutak visokih tenzija mnoge je podsjetio na sličnu Messijevu reakciju tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada je ušao u verbalni sukob sa sucem Antoniom Mateuom Lahozom. Čini se da pritisak najvažnijih utakmica na najvećoj svjetskoj pozornici iznova izvlači na vidjelo njegovu strastvenu i beskompromisnu stranu. Cijeli događaj postao je glavna tema rasprava u sportskim medijima i među navijačima, dodatno podižući atmosferu oko prvenstva.

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara, a obožavatelji su zauzeli suprotstavljene strane. Dok su ga jedni branili i poručivali da se prema najboljem igraču svih vremena treba odnositi s poštovanjem, drugi su bili znatno kritičniji.

Mnogi su u komentarima sarkastično sugerirali da se Messi žalio jer još nije dosuđen jedanaesterac za njegovu momčad ili su ga ironično nazvali "Fifinom princezom" koju se ne smije poprijeko pogledati. Komentari poput "Ne ometaj me, dali smo cijelu plaću samo da pobijedimo" i "Vjerojatno je tražio penal" jasno pokazuju kako dio javnosti doživljava njegov status i ponašanje na terenu.

Bez obzira na to tko je bio u pravu, objava Fabrizija Romana savršeno je uhvatila sirovu emociju koja definira Svjetsko prvenstvo. Jedan kratki, ali intenzivni trenutak bio je dovoljan da pokrene globalnu raspravu o poštovanju, pritisku i granicama ponašanja na nogometnom terenu.

Foto: Agustin Marcarian

*Uz korištenje AI-ja