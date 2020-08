Nemoguće? Lewa mora zabiti hat-trick PSG-u da skine CR-a

<p>Kakva je to <strong>Bayernova </strong>utakmica Lige prvaka bez gola<strong> Roberta Lewandowskog</strong>? Ma, i ne samo Lige prvaka jer Poljak trpa i trpa na svim poljima ove sezone. Učinio je to ukupno 55 puta u 46 utakmica! Impresivno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Robert Lewandowski s fanovima</strong></p><p>U završnici polufinala protiv <strong>Lyona </strong>Lewandowski je stavio točku na i Bayernova prolaska u finale protiv <strong>PSG-a</strong>. Bila mu je to deveta utakmica Lige prvaka u nizu u kojoj je zabio te se time izjednačio s <strong>Ruudom van Nistelrooyom</strong> koji je to napravio 2003. godine.</p><p>Međutim, nije rekorder jer to je vlasništvo<strong> Cristiana Ronalda</strong> koji je bio strijelac na čak 11 utakmica zaredom. No Lewandowski je na dobrom putu makar mu dionice ne stoje tako visoko u lovu na drugi Ronaldov rekord. Naime, Portugalac je u sezoni 2013./2014. postigao 17 golova, dok je Lewandowski s ovim jučerašnjim došao do 15. odnosno tek je drugi igrač koji je zabio više od 14 u jednoj sezoni.</p><p>Dakle, da sruši Ronalda, koji je 2015./2016. završio sa 16 golova, a 2017./2018. s 15, morat će PSG-u zabiti hat-trick. Sada je poljski napadač na ukupno 68 golova u najelitnijem europskom natjecanju i na četvrtom mjestu. Sigurno je kako će uloviti Raula koji ima 71, dok će izvjesno neuhvatljivi ostati <strong>Messi </strong>sa 115 i još više Ronaldo koji je trenutno na 130.</p><p>Čudesna sezona Lewandowskog učinila je Bayern tek četvrtim klubom koji je u jednoj sezoni zabio barem 40 golova, uz Barcelonu (45 golova 99./00.), Real Madrid (41 gol 13./14.) te Liverpool (41 gol 17./18.).</p><p>Bavarci su usput izborili 11. finale Lige prvaka izjednačivši Milanovo ostvarenje, dok je samo Real Madrid više puta igrao za pehar prvaka. Madriđani su završnu utakmicu igrali čak 16 puta...</p>