Njezin suprug Miroslav ne mo\u017ee se pomiriti sa smr\u0107u svoje nepre\u017ealjene Bobane. Smatra da su lije\u010dnici mogli puno ranije reagirat i da zbog svega jako pati. U velikom intervjuu za Kurir, koji \u0107e biti objavljen u dva nastavka, rekao je\u00a0kako je podnio prijavu za izvr\u0161enje kaznenog djela zbog \u010dega je njegova supruga izgubila \u017eivot.

- Bobana je imala izabranog lije\u010dnika koji je vodio trudno\u0107u. On se zove Zoran Ro\u0161ko i lije\u010dnik je u privatnoj poliklinici \"\u0110okovi\u0107\" i Op\u0107oj bolnici u Zaje\u010daru. Ona mu je iskreno vjerovala. Poro\u0111aj je obavljen 1. lipnja carskim rezom i \u010duli smo se nakon poro\u0111aja. Rekla mi je da dijete ima glavu na mene, koliko je mogla vidjeti.\u00a0Rekla je da je umorna i da \u0107e malo odspavati. Sljede\u0107e\u00a0jutro\u00a0sam kontaktirao doktora jer sam se upla\u0161io \u0161to mi se ne javlja i rekao mi je da je imala povi\u0161en pritisak. Re\u010deno mi je da ujutro donesem u bolnicu magnezij jer ga nema, a potreban joj je - govori Miroslav.

Kada je do\u0161ao u bolnicu, do\u010dekao ga je \u0161ok.

- Sljede\u0107e jutro sam do\u0161ao u bolnicu i rekao mi je da su nabavili magnezij i da je Bobana u\u0161la u eklampsiju. Kada su mi rekli eklampsija, pro\u010ditao sam \u0161to je to i jako sam se upla\u0161io, vratio se kod doktora i htio da sredim premje\u0161taj za Beograd. To je bio drugi dan njezinog boravka u bolnici u Zaje\u010daru, oko 10 ujutro, rekao sam mu da \u017eelim da ide u Beograd jer \u0107e je primiti bilo gdje. Kada su tra\u017eili od mene magnezij zabrinuo sam se jer je njezina trudno\u0107a bila visoko rizi\u010dna jer je bila dijabeti\u010dar. Ali doktor me je uvjeravao da je sve pod kontrolom, da je ve\u0107 imao tisu\u0107u takvih slu\u010dajeva. Popodne sam opet do\u0161ao, i dalje se nisam \u010duo s Bobanom, sredio sam premje\u0161taj helikopterom zbog rizika, ali me i dalje uvjeravao da je sve u redu i da ne trebam brinuti. Sljede\u0107ih dana Bobana je ostala u Zaje\u010daru.

Miroslav je uporno tra\u017eio premje\u0161taj svoje supruge u Beograd, no lije\u010dnik je to odbijao.

- \u010culi smo se dva, tri puta. Uvijek je pitala za dijete, a ja sam je \u017eelio za\u0161tititi\u00a0od stresnih situacija. Djelovala je dosta konfuzno, pri\u010dala je sa mnom, vidio sam je, u\u0161ao sam \u010dak i na odjel kada je bila u nekom stanju koje ne znam opisati. Poslije je djelovala OK, ali se \u017ealila na glavobolju na koju se \u017ealila i na dan poro\u0111aja. Rekli su mi da je imala dva \u0161oka izazvana eklampsijom tu prvu no\u0107, ne\u0161to kao epilepti\u010dni napad, a u dokumentaciji stoji \"nekolicina\". Nastavio sam tra\u017eiti da ju prebacimo u Beograd, ali sam stalno od doktora dobivao odgovor da je sve pod kontrolom i da nema potrebe. \u010cuo sam se i s nekim drugim lije\u010dnicima koji su mi rekli da ju treba premjestiti u Beograd, ali da institucije u Zaje\u010daru to ne mogu\u00a0izvesti onako kako treba. A ja nisam smio na svoju ruku tako ne\u0161to poduzeti, pri \u010demu je Bobanin doktor konstantno odbijao moj prijedlog o prebacivanju za Beograd. Nikakav problem nije postojao da bude primljena u bolnicu u Beogradu... Ali, stalno mi je pri\u010dao da \u0107e biti sve rije\u0161eno za dan, za dva... Ni\u0161ta stra\u0161no. Brzo \u0107emo skidati konce, pa \u0107e s bebom ku\u0107i - kazao je on u prvom dijelu velikog intervjua za Kurir.

Bobana je osvojila \u010dak 13\u00a0medalja na europskim prvenstvima od \u010dega osam\u00a0zlata u disciplini zra\u010dni pi\u0161tolj 10 metara, pojedina\u010dno i ekipno, a posljednje medalje osvojila je u Wroclawu gdje je u stanju trudno\u0107e, uz podr\u0161ku svog sina,\u00a0proslavila novi uspjeh.

Kada je saznala da je trudna, odustala je od strelja\u0161tva i htjela se posvetiti svome sinu. Na\u017ealost, vi\u0161e ga nikada ne\u0107e vidjeti.\u00a0