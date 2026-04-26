Lijepe cifre: Evo koliko će u džep pospremiti novi prvak Dinamo i Hajduk od televizijskih prava

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

 Nogometaši Dinama postali su novi prvaci Hrvatske te se trofej vraća na Maksimir nakon što je prošle sezone dugogodišnju dominaciju 'modrih' prekinula Rijeka. Momčad Marija Kovačevića titulu je osigurala pet utakmica prije kraja prvenstva sa 73 bodova dok drugoplasirani Hajduk ima 61, a treći Varaždin 47. 

'Modrima' prvo mjesto u domaćem prvenstvu donosi izravne kvalifikacije za Ligu prvaka i povratak na vrh hrvatskog nogometa. Još jedna stvar od koje zagrebačka momčad 'profitira', a to je raspodjela novca od televizijskih prava. Naime, konačan poredak na ljestvici izravno utječe na raspodjelu financija. ,

Raspodjela se temelji na ugovoru potpisanom 2022. godine, vrijednom ukupno 44 milijuna eura. Dinamo će od TV prava zaraditi čak 1.23 milijuna eura, što je najveći iznos u toj raspodjeli. 

Hajduku kao drugoplasiranom pripada 1.14 milijuna eura, a momčad koja završi na trećem mjestu dobiva 1.05 milijuna eura. Trenutačno je na toj poziciji Varaždin s 47 bodova. 

Četvrtoplasiranom ide 995.421 eura, petoplasiranom 915.787 eura, šestoplasiranom 862.698 eura, sedmoplasiranom 825.536 eura, osmoplasiranom 780.410 eura, devetoplasiranom 729.975 eura. 

Zanimljivo, desetoplasirani klub u ovoj raspodjeli dobiva 777.755 eura, što je za 47.780 eura više od devetog mjesta. Taj iznos je viši jer uključuje osnovni iznos od 645.032 eura te dodatnih 132.723 eura za ispadanje.

