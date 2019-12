Linine muke: Duvnjak, Cindrić, Karačić i Musa upitni za Euro!

Sjetite se samo. Nikada nisam bio kompletan. Niti na prvenstvima prije, čak niti u Ateni, a onda kasnije nije bilo Čupića, pa Duvnjaka, Cindrića. Evo i sada imam loše informacije, započeo je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar razgovor za 24sata.

Neće mu biti lako. Na prošlom Europskom prvenstvu nije bilo kapetana Domagoja Duvnjaka nakon što se ozlijedio u prvoj utakmici, a na turniru svjetske konkurencije prošle zime u Njemačkoj i Danskoj dobar dio utakmica nije odigrao Luka Cindrić. Tada je kormilo, uz kapetana Duleta, preuzeo Mostarac Igor Karačić, kasnije klupski prvak Europe.

To je hrvatski 'trio fantastikus'. Vanjski zid koji je nositelj cijele igre reprezentacije, a ovaj je ponedjeljak izbornik Červar saznao - sva su trojica ozlijeđena!

Duvnjaka tradicionalno muči list, ozlijedio ga je prije nekoliko kola u Bundesligi u utakmici u kojoj je zabio 1000. gol otkad je u Njemačkoj, a informacije o Cindri i Kari su 'svježe'.

Na popisu 'ranjenika' je i dobri div reprezentacije, Željko Musa o kojemu izbornik također intenzivno razmišlja i kaže nam - daj Bože da se Musa na vrijeme oporavi.

Za Duvnjaka izbornik vjeruje da će zaigrati.

- Znate Domagoja. On je takav, pravi lider. Bude li trunka nade da može izaći na teren, on će to i učiniti - rekao nam je Lino.

- Čuo sam se i s Cindrićem. Njega isto nešto boli, no ići će na detaljne preglede pa ćemo više znati. Kara je dobio udarac u rebra, ono što je već prije imao, ali ako ne bude niti njih niti Duleta, zaigrat će Pavlović ili Gadža, iako je pitanje jesu li oni srednji baš na tom nivou - dodao je.

Na lijevom vanjskom se pak otvara jedno mlado lice koje se već okušalo u reprezentaciji - Rabotnikov Lovro Jotić.

- Jotić je dobar, ali ne na srednjem, više na lijevom vanjskom. O tome možemo razmisliti - smatra izbornik.

Kompletni tek za Novu

Iako pripreme reprezentacije kreću za neka dva tjedna, 'Nijemci' će im se zbog klupskih obaveza pridružiti tek za Novu godinu, što je još jedna bora na izbornikovom licu.

- Da, zbog Njemačke se svi okupljamo tek 1. siječnja u Poreču, ali morat ćemo napraviti najbolje od onoga što imamo. Do tada ćemo vidjeti što će pokazati eventualne zamjene. Vremena za plakanje nema, ova godina će pokazati junake; olimpijska je i kvalifikacijska za SP. Moramo dati sve od sebe - smatra Červar.

Playmakeri Barcelone i Kielca trebali bi u utorak na magnetnu rezonancu pa potom saznati detaljnije u čemu je problem, ali prema procjenama njih samih, oporavak ne bi trebao dugo trajati, no mjesec dana prije Prvenstva i 'kratak oporavak' je predug. A uz to, načeti su i Stepančić i Musa. Da, skupo će Hrvatska platiti ceh igrača najboljim ligama svijeta.

Kada su nam potrebni?

Nadolazeće Europsko prvenstvo, koje počinje 9. siječnja, a završava 26. siječnja 2020., po prvi puta će se odigrati u formatu s 24 reprezentacije. Sudionici Eura ukupno će odigrati 64 utakmice u razdoblju od 18 dana. Hrvatska je u skupni A koja će igrati u Grazu, a prođu li u drugi krug, 'kauboji' sele u Beč.

1. kolo: (9. siječnja): Hrvatska - Crna Gora (18:45), Bjelorusija - Srbija (20:30)

(18:45), Bjelorusija - Srbija (20:30) 2. kolo: (11. siječnja): Crna Gora - Srbija (16:00), Hrvatska - Bjelorusija (18:15)

(18:15) 3. kolo: (13. siječnja): Srbija - Hrvatska (18:15), Crna Gora - Bjelorusija (20:30)