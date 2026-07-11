Lisandro o sucima: 'Mediji generiraju kontroverze, a ne mi'

Lisandro Martinez (28) jedan je od ključnih igrača Argentine na ovom Mundijalu. Branič Manchester Uniteda nastupio je u četiri od pet utakmica, a u meču s Zelenortskim Otocima zabio je gol i upisao asistenciju.

U osmini finala protiv Egipta upravo je nad njim počinjen prekršaj zbog kojeg je VAR poništio egipatski gol u pripremi za pogodak, što je izazvalo žestoke reakcije faraonskog tabora.

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Martinez te priče ne prihvaća.

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Mislim da suci rade izvrstan posao. To je nešto za medije koji ponekad generiraju kontroverze. Mi se brinemo o tome da damo sve od sebe na terenu - rekao je na treningu uoči četvrtfinala. Švicarsku je najavio s poštovanjem.

- Ako su u ovoj fazi, zaslužili su to. Jako su jaki fizički i iz prekida. Bit će to sjajan spektakl jer obje momčadi pokušavaju igrati - zaključio je.