Livaja: Ozljeda je potrajala zbog greške nekog u klubu, a jako dobro razumijem zašto ne igram

Uspio je Hajduk slomiti Lokomotivu 2-1 na Poljudu. Marko Livaja zabio je i asistirao Anti Rebiću te bio jako raspoložen u prvom dijelu, kao i cijela momčad. Nastavak je donio bolju igru gostiju koji su zabili gol, ali Hajduk je izdržao do kraja. Marko Livaja nakon utakmice osvrnuo se na ozljedu i period ne igranja u Hajduku, kao i na svoj 100. gol.

- Zaslužena pobjeda, mogla biti i uvjerljivija, ispromašivali smo se, ali zasluženo pobijedili. Ştoti gol? Čast mi je biti u klubu 100 ovako velikog kluba s tako velikim igračima s velikim igračima koji su igrali prije mene. Ispunjenje sna, iako nisam očekivao doći do brojke 100. Velika je čas i nadam se da će ih biti još. Ovih 5 godina nam daje Torcida, imamo teške trenutke, ova godina je razočaravajuća. Nismo ispunili neke ciljeve, rano smo ispali iz Kupa, Europe, htjeli smo se do zadnjeg kola boriti za titulu jer klub kao Hajduk uvijek mora imat ciljeve i pucat na prvo mjesto. Pamti se sve kad igraš za klub koji voliš - rekao je Livaja i otkrio kome posvećuje gol:

- 100. Gol posvećujem svojoj obitelji i prijateljima. Teška sezona za mene, ali u životu nikad ne odustajem.

Komentirao je ozljedu koja ga je duže vremena udaljila s terena.

- Ozljeda koja je trebala biti samo dva tjedna, na kraju se odužio oporavak na dva mjeseca na račun greške u klubu, ali neću govoriti čija je greška. To me izbacilo iz ritma. Poslije je momčad igrala dobro, rezultati su tu bili. Nisam se mogao žaliti da ne igram jer kad pobjeđuješ onda ništa ne mijenjaš. Igram 15 godina nogomet tako da sve razumijem, neke stvari je normalno da me ljute, ali klub je ispred svih i najbitniji je rezultat - rekao pa se osvrnuo na novi ugovor:

- Nek se klub izjasni po tom pitanju, ja sam sve već dogovorio tri puta.

Progovorio je i o novom stadionu:

- Volio bih doći bar na tribinu pogledati utakmicu na novom stadionu ako bude gotov. Normalno da klubu kao što je Hajduk treba to, jer ovi navijači i svi ljudi u Splitu i Dalmaciji zaslužuju taj novi stadion. Da mogu svi doći s obiteljima, da uživaju da provedu jedno lijepo popodne s djecom i da ne pokisnu. Stadion gotov do 2032.? Pa možda i izdržim do tada.