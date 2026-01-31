Livaja postao Garcijin rezervist. Evo kakav Hajduk ide na Goricu

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ima dosta upitnika oko početne postave za gostovanje u Velikoj Gorici, a odluku o sastavu donijet će u zadnji čas, uoči same utakmice. Dileme za trenera Hajduka su u svakoj liniji, osim na golu gdje bi trebao biti siguran Silić. Iz postave u odnosu na ogled s Istrom zbog ozljede gležnja ispao je pouzdani Almena a umjesto njega bi se trebao vratiti Rebić, što znači da bi se i Bamba trebao vratiti na desnu stranu napada, dok bi Skoko i Šego trebali zauzeti preostale dvije pozicije. Livaja ponovno nije u konkurenciji za početak utakmice:

- Livaja neće započeti utakmicu od prve minute a Mlačić ne ide s nama na put jer je u pregovorima oko transfera – kazao je jučer na press konferenciji trener Hajduka, čime je otklonio najveće dileme oko sastava ali i ostavio mnoge upitnike...

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Vijest da je Livaja i dalje na klupi je sama po sebi intrigantna i ostavlja otvorenim pitanja produženje njegovog ugovora i budućnosti na Poljudu, jer, koliko uopće ima smisla da kapetan, donedavno najbolji igrač i strijelac te najskuplji igrač nije u konkurenciji. Ako je pitanje Livajine forme, koliko mu još treba vremena da uđe u formu i nametne se treneru za nastup od prve minute. Ako je u pitanju nešto drugo, o čemu je uopće riječ i kada će se to razriješiti? Jer ako Garcia uopće ne namjerava koristiti Livaju...

Što se tiče veznog reda tu bi Krovinović i Guillamón trebali ostati na svojim pozicijama, dok bi u zadnju liniju umjesto Mlačića trebao ući iskusni Šarlija koji se oporavio od ozljede. Svi ostali ostaju na svojim pozicijama, kao i protiv Istre, barem do kraja prijelaznog roka. No sudeći prema Garcijinom odgovoru na pitanje o potencijalnim transferima, čini se i do kraja sezone, jer on ne očekuje ozbiljnije ulazne transfere.

- Moje želje su moje želje, a ono što klub može napraviti je nešto posve drugo. Više se priča o odlascima nego o dolascima, a ono što ja mogu reći je da ako Mlačić ode, trebamo još barem jednog igrača na toj poziciji. To je situacija u kojoj se klub trenutno nalazi, vidjet ćemo što će se događati dalje, neću govoriti ništa unaprijed jer može biti još iznenađenja – kazao je Garcia.

Prevedeno, Hajduk bi do kraja prijelaznog roka mogao prodati Mlačića, eventualno još nekoga od igrača čiji status nije do kraja definiran, a što se tiče ulaznih transfera izvjestan je povratak iskusnog golmana Stipice, a ako Mlačić ode onda i otkup Marešića od Istre. Za nove dolaske za sada nema naznaka, ali je moguće da bude još koji odlazak. Unatoč tome protiv Gorice Hajduk ide na puni plijen:

- U svakom nastupu suočavamo se s pojačanim angažmanom i agresivnošću suparnika. To je tako, ali je i naša obaveza biti bolji i agresivniji. Mi ćemo i u Gorici biti agresivni, ići po posjed lopte, napadati ih i raditi isto što smo radili i protiv Istre, bez obzira igrali s 18 ili 35 godina starim igračima u postavi – zaključio je Garcia.

