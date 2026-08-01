LIVAJA SE VRAĆA?! Pogledajte moguću postavu Hajduka za otvaranje HNL-a u Varaždinu

Hajduk se nakon fizičke i emocionalne velike potrošnje na Cipru okreće otvaranju HNL-u, gdje ga od 18.30 po temperaturi debelo iznad 30 stupnjeva Celzijevih i uz bojkot Torcide zbog cijene ulaznica u nedjelju očekuje gostovanje kod Varaždina. A trener Gonzalo Garcia će pritom i promiješati momčad.

POGLEDAJTE GALERIJU: Pafos - Hajduk 4-0

Najvažnija je vijest očekivani povratak kapetana Marka Livaje u prvih 11. On je zadnji put bio starter još u 35. kolu prošle sezone, u remiju 1-1 protiv Lokomotive u Zagrebu. Tad ga je Garcia izvukao iz igre već u 65. minuti, a uslijedio je niz od pet natjecateljskih utakmica u kojima je bio na klupi: Vukovar 1991 (bez minutaže), Žilina kući (četiri minute), Žilina vani (šest minuta), Pafos kući (13 minuta), Pafos vani (57 minuta).

- Naš odnos je dobar. Ovdje ljudi misle ako on igra da smo prijatelji, ako ne igra, nismo. Ja sam trener, donosim odluke. Marku je tešku držati ritam u utakmicama kao s Pafosom. U uzvratu je igrao više nego u prvoj utakmici i bio je jako dobar. Razumijem sva razmišljanja oko Marka, ali imam ga i ja. Moramo ga pametno koristiti. Ako mislite da on ne igra jer sam ljut na njega, to nije tako. Ako ne bude igrao Marešić, to ne znači da sam ljut na njega. Marko radi naporno, nekad će startati, nekad ne...Nemoguće je raditi kada se od svega radi ekstremizam. Vidim Marka sretnijeg nego prošle sezone. To je moj osjećaj. Sigurno da uvijek želi igrati, ali je dovoljno pametan da neke stvari razumije - rekao je Garcia dan uoči utakmice.

Urugvajac bi u okršaju protiv momčadi Nikole Šafarića od prve minute trebao dati priliku i tinejdžeru Roku Gabriću (19) umjesto Darija Marešića na stoperskoj poziciji, kao i Niki Siguru, dok bi od ofenzivaca na klupu trebali preseliti Dario Melnjak i Dalisson. Michele Šego mogao bi zauzeti poziciju lijevog krila, a Livaja središnje špice. Opcija je i da Sigur ode na krilo, a Adam Huram na klupu, pa pritom otvori mjesto za nekoga u veznom redu.

Moguća postava Hajduka za Varaždin

Silić - Acapandié, Gabrić, Van Hooreenbeck, Hrgović - Sigur, Pajaziti, Pukštas, Huram, Šego - Livaja

Statistika Varaždin - Hajduk