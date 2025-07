Livaja udario protivnika nogom, vrijeđao Dinamo i Rijeku. O njemu pričao i Jose Mourinho

Kako prenosi slovenski 24ur, Marko Livaja navodno je sudjelovao u sukobu sa zaštitarima za vrijeme priprema u Sloveniji. Napadač je, kako pišu Slovenci, udario zaštitara i slomio mu zub, a od udarca je zaštitar navodno izgubio svijest. Incident se dogodio nakon što su igrači napustili lokal u sitnim noćnim satima i puštali glazbu. Njih 15 šetalo je prema hotelu kada su im prišli zaštitari i rekli im da ometaju javni red i mir te da moraju ugasiti glazbu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Livaja kitio harmonikaša | Video: Instagram

Postoje dvije verzije priče: zaštitarska firma tvrdi da su igrači bez povoda napali njihove zaposlenike, dok splitski klub u priopćenju tvrdi da su igrači ugasili glazbu, a da su zaštitari bili izrazito neprofesionalni. Klub odbacuje tvrdnje o fizičkom sukobu i navodi da je sve završilo na verbalnom prepucavanju. Tvrdnje Hajduka demantirala je i slovenska policija.

O njemu je pričao i Jose Mourinho

To ne bi bio prvi put da se Livaja našao u središtu skandala. U Split se vratio pod stigmom "zločestog dečka", a njegovi incidenti nisu malobrojni. Napadač Hajduka dobar dio karijere proveo je u Italiji. Još kao 17-godišnjak napustio je Hajduk i otišao u Inter, a igrao je za Cesenu, Atalantu i Empoli.

O njegovu temperamentu govorio je jedan od najboljih trenera svijeta, Jose Mourinho kada se obračunavao s Antonijem Cassanom.

- Cassano je igrao za Romu, Inter i Real. U Madridu ga pamte po jakni, s Romom je osvojio superkup a da nije igrao, a s Interom nije osvojio ni kup Lombardije. Vi znate što sam ja osvojio s Interom, Real Madridom i Romom. On ima problem sa mnom, ja s njim nemam. Reći ću mu samo jedno: Pazi, Antonio, ti imaš 40, a ja 60 godina. Ponekad dođu nekakvi Livaje i onda je teško - rekao je Mourinho.

Na što je aludirao? Livaja i Cassano dijelili su svlačionicu u Interu. Hajdukova "desetka" stigla je na Meazzu 2010. godine kao talentirani junior, a Cassano mu je bio konkurent u napadu. Livaja ga je polako istisnuo iz momčadi, a te sezone došlo je i do žestokog, ne samo verbalnog, okršaja Cassana i Livaje, u kojem je, kako Mourinho jasno sugerira, Talijan prošao daleko gore.

'Bahat, buntovan, arogantan i alergičan na svako pravilo'

Talijani ga pamte po velikom talentu, ali i po lošem ponašanju. U naslovu teksta o Livaji La Gazzetta navodi da se za vrijeme igranja u Bergamu sukobio sa suigračem Ivanom Radovanovićem. Prema njihovim navodima, udario je suigrača šakom.

"Bahat, buntovan, arogantan i alergičan na svako pravilo. Livaju nije briga ni za koga osim za sebe samog. Nakon turneje po Europi vratio se u Split i ondje stalno zabija za Hajduk, često je prvotimac Hrvatske, s kojom je osvojio broncu na SP-u. Našao je mir na pragu tridesetih, nakon što je desetljeće proveo u samouništavanju.

Sjećamo se kako mu je Stramaccioni vjerovao i promovirao ga u prvu momčad, a on mu se odužio tako što je stalno pio Coca-Colu. Ništa bolji nije bio ni u Atalanti. U jednoj sezoni postigao je šest golova i donio joj more problema. Svađao se s trenerom Colantuonom, udario suigrača Radovanovića i na Facebooku Talijan nazvao gadovima. Objasnio je zašto je to napravio: ‘Neki navijači skandirali su mi da sam Cigan i prijetili mojoj obitelji, a ja sam jedan od onih koji sve saspu u lice", piše Gazzetta.

Dok je igrao u Empoliju, u utakmici protiv Fiorentine hrvatski ofenzivac poludio je nakon odluke trenera Marca Giampaola da u igru od 81. minute pošalje gruzijskog napadača Levana Mchedlidzea, a ne njega, iako ga je poslao na zagrijavanje. Talijanski mediji tada su pisali kako su ga klupski čelnici pozvali na razgovor i tražili dobro objašnjenje za njegov postupak. Na kraju su ipak sve izgladili.

'Boateng se bojao izaći iz sobe zbog njega'

Da je imao problema s temperamentom potvrdio je i Ognjen Vranješ, s kojim je Livaja dijelio svlačionicu u španjolskom Las Palmasu. Kontroverzni branič gostovao je u podcastu Psihocast kod Vase Bakočevića te je otkrio zanimljivu anegdotu o Livaji i Kevinu-Princeu Boatengu. Bivši napadač, koji je igrao za brojne europske velikane, nije poznat kao plah nogometaš, ali Vranješ tvrdi da je okretao glavu kad bi u prostoriju ušla još luđa glava.

- Livaja je ikona Hajduka. Fenomenalan momak i vrhunski igrač. S 19 godina bio je u Interu, ali je vruće glave i zbog toga je imao dosta problema. U Las Palmasu je igrao s Kevinom-Princeom Boatengom. Došao je i želio ga je ubiti. On se zaključao u svlačionicu i nije htio izaći - ispričao je Vranješ.

Foto: nph/NORDPHOTO

Novi incident napravio je dok je igrao za grčki AEK. U utakmici u kojoj je AEK potvrdio plasman u grupnu fazu Lige prvaka protiv mađarskog Vidija 2018. godine, Livaja je dobio izravni crveni karton zbog sukoba sa srpskim nogometašem Dankom Lazovićem, kojeg je udario nogom u prsa.

Video pogledajte OVDJE.

Karijeru mu obilježio incident na Rujevici

Tri godine kasnije vratio se u Hajduk i "smirio". Pokazao je lice zrelijeg i mirnijeg Livaje, koji više nema toliko "mušica". Ipak, nekoliko je puta upao u probleme zbog pjevanja pjesama. Na jednom rođendanu navodno je pjevao pogrdnu pjesmu Torcide upućenu Riječanima: "Šugava Rijeko, smrdljivi grade". Prije tri godine, nakon velike pobjede Hajduka na Maksimiru protiv Dinama (2-0), zapjevao je zajedno s Danijelom Subašićem: "Mrzim Dinamo i Purgera i Riječana, i šakama i nogama i bocama i letvama, sve za našeg Hajduka".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Livaja: 'Mrzim Dinamo, srpsko ime to' | Video: Jelena Pavković/canva

Pjesmom je vrijeđao i Šibenčane. Nakon osvajanja Kupa na Rujevici poveo je slavlje i uzeo megafon u ruke te poveo pjesmu: "Freze, traktori i seoski putevi, pike šibenske, pike šibenske, dobit ćete batine". Rujevica će ga u konačnici koštati i reprezentacije. Na snimci koju je poslao čitatelj čuje se kako pojedinci na tribinama vrijeđaju Marka Livaju dok je bio na okupljanju s reprezentacijom, prije nego što je odbijena lopta završila među gledateljima i udarila dječaka.

Split: Utakmica kvalifikacija za EURO 2024, Hrvatska – Wales | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Livaja, nitko te ne voli! - vikao je jedan.

Lopta je potom iz odbijanca, na koji Livaja nije utjecao ni na koji način, otišla prema tribini, s koje je krenulo još žešće vrijeđanje.

- Tovareee, je*** ti majku - čulo se s tribine.

To je za Livaju očito bila kap koja je prelila čašu. Krenuo je prema onima koji su ga vrijeđali, ali su ubrzo stigli Vedran Ćorluka, Mateo Kovačić i Ivan Perišić kako bi ga odvukli i spriječili potencijalnu eskalaciju incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 livaja početak | Video: 24sata/Video

Izbornik Zlatko Dalić tada je odlučio maknuti ga iz reprezentacije. Kasnije ga je zvao, no Livaja se nije odazvao. Tu je nastao razdor, a nedugo nakon toga Livaja se službeno umirovio iz reprezentacije. Prošle godine dvojac je pokušao pronaći zajednički jezik, vodili su razgovore u koje se uključio čak i predsjednik Saveza Marijan Kustić, no do dogovora nije došlo. Livaja je odlučio kako se neće vratiti među "vatrene".