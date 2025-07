Prpiću je gitara druga ljubav, mononukleoza ga umalo stajala karijere, a sad je blizu velikana

Mladi stoper Hajduka Dominik Prpić (21) već je neko vrijeme u izlogu. Ponuda za njega ne manjka, a spominjali su se interesi HSV-a, Feyenoorda i Real Sociedada. No, čini se kako je sve te klubove ipak preduhitrio dvostruki osvajač Lige prvaka Porto. Izvori bliski igraču i klubu potvrdili su nam da pregovori između dva kluba traju i idu u dobrom smjeru. Vrijednost transfera, ako ga realiziraju, trebala bi iznositi oko pet milijuna eura, a Hajduk bi trebao dobiti i bonuse u vrijednosti od milijun eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Prpić udario Kačavendu | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Živio je na Poljudu

Mnogi su mladom Prpiću odavno predviđali veliku karijeru. Dominikova priča jako je zanimljiva; rođen je u Zagrebu, a igrao je za NK Zagreb. S osnovnom školom Dr. Ivan Merz postao je prvak Hrvatske u futsalu. Kasnije je prešao u Lokomotivu, gdje su ga snimili skauti Hajduka, i već s trinaest godina preselio se na Poljud. I to doslovno...

- Cijela obitelj teško je donijela tu odluku, pogotovo mama Tanja i sestra Dorotea. Imao je trinaest godina i išao je u sedmi razred, ali on je odmah rekao da želi iskoristiti priliku koja mu se pružila, i mi smo to prihvatili. Odluku je donio on sam. U početku je živio na stadionu gotovo dvije godine, do polaska u srednju školu, radio je naporno i mnogo se odricao. Zahvalni smo svima u klubu koji su vodili računa o njemu, kao i razredniku Bakiću i profesorima u školi u Spinutu koju je pohađao. Nije bilo lako, često smo dolazili u Split, komunicirali smo telefonom koliko god smo mogli - otkrio nam je Dominikov otac Robert u intervjuu prije dvije godine.

Foto: Privatna arhiva 24sata

Dominik je brzo napredovao, igrao je za starije pionire, kadete, a Marijan Budimir ga je preuzeo od Mislava Karoglana u juniore u momčad s dvije godine starijima i uveo ga kao standardnog igrača. Juniori su osvojili naslov prvaka i igrali Ligu prvaka.

- Trener Valdas Dambrauskas ga je za nagradu pozvao na pripreme, a on je pokazao da se može nositi sa seniorima. Kasnije su ga redovito uključivali i treneri Karoglan i Ivan Leko. On vam je oduvijek bio radnik, od malih nogu dodatno je trenirao s trenerom Goranom Ostojićem.

Osim nogometnog, imao i glazbeni talent

Otkrio nam je tada tata Robert i kako Dominik, osim Hajduka, navija za Real, obožavao je Ronalda, ali nema idola. U mladosti je učio svirati violinu, a onda je otkrio gitaru i zaljubio se u glazbu.

- Učitelji i nastavnici u osnovnoj školi poticali su djecu koja su imala smisla za glazbu i on se tu pronašao. Čak je sa školskim bendom nastupio u programu HTV-a, u Bogovićevoj u Zagrebu su svirali. Ponekad i ja zasviram s njim, imamo sličan ukus, volimo rock, novi val, uglavnom hrvatske bendove: Azru, Prljavo kazalište, Film, Haustor. Ali sve ga teže nagovaram na svirku, voli gitaru, ali nogomet je njemu svetinja - kaže tata Robert, a mi bismo dodali da je po tome sličan Slavenu Biliću. I on je bio stoper Hajduka, i on je svirao gitaru.

Foto: Privatna arhiva 24sata

Dominik je za prvu momčad Hajduka debitirao 12. studenoga 2022. u utakmici 17. kola HNL-a na gostovanju u Koprivnici protiv Slavena. Tada mu je Karoglan nenadano dao priliku nakon što se ozlijedio Stefan Simić. Nije mu dugo trebalo da se nametne; uslijedile su zimske pripreme na kojima je impresionirao, a već prvo sljedeće kolo zaigrao je u udarnih jedanaest na Poljudu protiv Šibenika.

- Utakmica je bila vrlo teška, vrijeme teško, teren težak. Šibenik je došao s motivom. Želim zahvaliti treneru, njegovu stožeru, svim trenerima u Akademiji koji su me vodili i usmjeravali. Ovu pobjedu posvećujem rođaku koji je preminuo prije dva dana. Bio je veliki navijač Hajduka - rekao je nakon utakmice Prpić.

Mononukleoza mu usporila razvoj

Iako se odmah vidjelo o kakvom se talentu radi, morao se dokazati preko posudbe pa su ga u sezoni 2023./24. poslali na posudbu u Radomlje. Razvoj mu je kratko usporila mononukleoza s kojom je muku mučio i još jedan hrvatski stoper, Marin Pongračić. U Radomlju je proveo tek pola godine, a onda se prošle godine vratio u Hajduk kada su "bili" lovili naslov. Na klupi ga je ponovno dočekao Karoglan, a iako je nekoliko utakmica započeo na klupi, krajem sezone ponovno se ustalio u početnom sastavu.

U srpnju prošle godine potpisao je novi ugovor s "bilima" koji ga je za klub vezao do ljeta 2027. godine. Prpić je prošao i mlade selekcije hrvatske nogometne reprezentacije za koje je sakupio 14 nastupa, a njegove igre nisu promaknule ni izborniku Zlatku Daliću, koji mu je uručio pretpoziv uoči početka Lige nacija i utakmica sa Škotskom i Poljskom. Priliku za debi ipak nije dočekao, no to ga nije usporilo.

Foto: hajduk.hr

Prošle sezone bio je standardan u obrani pod Gennarom Gattusom i u svim natjecanjima sakupio je 33 utakmice, u kojima je dodao i dvije asistencije. Sada je na pragu velikog transfera u Porto, koji je itekako poznat po razvoju igrača koje kasnije zna dobro unovčiti. Oni su u posljednjih desetak sezona prodali Militãa i Danila u Real za 50, odnosno 32 milijuna eura te Eliaquima Mangalu u Manchester City za 45 milijuna eura.