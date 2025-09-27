Obavijesti

Sport

Komentari 6
I DALJE ČEKA DEBI

Livaković i dalje zacementiran na klupi, trener Girone: 'Ja ću odlučiti kada će stati na gol'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Livaković i dalje zacementiran na klupi, trener Girone: 'Ja ću odlučiti kada će stati na gol'
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jako poštujem igrače i ono što su mi dali svih ovih godina, a dali su mi puno. Gazzaniga je jedan od njih i jako dobro brani, istaknuo je Miguel Angel Sanchez Munoz

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ostao je i četvrtu utakmicu zaredom na klupi za pričuve Girone, a njegov trener to objašnjava uspješnim obranama prvog vratara Paula Gazzanige. Gazzaniga, 33-godišnji Argentinac, u petak je bio među vratnicama katalonskog nogometnog kluba u remiju 0-0 s Espanyolom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske 01:05
Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske | Video: 24sata Video

- Imamo trojicu odličnih vratara i jednog koji je ozlijeđen. Ja odlučujem o tome hoću li, ili neću, promijeniti vratara - izjavio je  trener Miguel Angel Sanchez Munoz "Michel“ na konferenciji za medije nakon utakmice.

- Jako poštujem igrače i ono što su mi dali svih ovih godina, a dali su mi puno. Gazzaniga je jedan od njih i jako dobro brani - dodao je.

Livaković je prije mjesec dana, u posljednjim trenucima prijelaznog roka, došao u Gironu jer nije branio u turskom Fenerbahčeu. No 30-godišnji vratar sada se suočava s istim problemom u španjolskoj ligi.

VIDEO: GIRONA REMIZIRALA Livaković opet ostao rezerva, a njegov je konkurent briljirao
Livaković opet ostao rezerva, a njegov je konkurent briljirao

Utakmice sa Celtom Vigo (1-1), Levanteom (0-4) i Athletic Bilbaom (1-1) odgledao je s klupe pa se nadao debiju protiv Espanyola, što se nije dogodilo.

- Ovdje postoje razna razmišljanja, također i ona interesna. Onog dana kada Livaković bude branio, to će biti zato što sam ja tako odlučio. Imamo dvojicu odličnih vratara - poručio je Michel.

Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska
Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL

Girona se nalazi na dnu prvenstvene ljestvice nakon sedam kola. U subotu će na svom terenu ugostiti jedanaestoplasiranu Valenciju pa se nada prvoj pobjedi.

- Nalazimo se u pomalo kritičnoj situaciji, ali nastavljamo veslati kako bismo što prije izašli iz nje - rekao je trener.

- Korak po korak i pobjeda će morati doći, nadam se već protiv Valencije - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025