Livaković i dalje zacementiran na klupi, trener Girone: 'Ja ću odlučiti kada će stati na gol'

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ostao je i četvrtu utakmicu zaredom na klupi za pričuve Girone, a njegov trener to objašnjava uspješnim obranama prvog vratara Paula Gazzanige. Gazzaniga, 33-godišnji Argentinac, u petak je bio među vratnicama katalonskog nogometnog kluba u remiju 0-0 s Espanyolom.

- Imamo trojicu odličnih vratara i jednog koji je ozlijeđen. Ja odlučujem o tome hoću li, ili neću, promijeniti vratara - izjavio je trener Miguel Angel Sanchez Munoz "Michel“ na konferenciji za medije nakon utakmice.

- Jako poštujem igrače i ono što su mi dali svih ovih godina, a dali su mi puno. Gazzaniga je jedan od njih i jako dobro brani - dodao je.

Livaković je prije mjesec dana, u posljednjim trenucima prijelaznog roka, došao u Gironu jer nije branio u turskom Fenerbahčeu. No 30-godišnji vratar sada se suočava s istim problemom u španjolskoj ligi.

Utakmice sa Celtom Vigo (1-1), Levanteom (0-4) i Athletic Bilbaom (1-1) odgledao je s klupe pa se nadao debiju protiv Espanyola, što se nije dogodilo.

- Ovdje postoje razna razmišljanja, također i ona interesna. Onog dana kada Livaković bude branio, to će biti zato što sam ja tako odlučio. Imamo dvojicu odličnih vratara - poručio je Michel.

Girona se nalazi na dnu prvenstvene ljestvice nakon sedam kola. U subotu će na svom terenu ugostiti jedanaestoplasiranu Valenciju pa se nada prvoj pobjedi.

- Nalazimo se u pomalo kritičnoj situaciji, ali nastavljamo veslati kako bismo što prije izašli iz nje - rekao je trener.

- Korak po korak i pobjeda će morati doći, nadam se već protiv Valencije - dodao je.