Obavijesti

Sport

Komentari 11
VAMOS, LIVI!

Livaković je tek peti Hrvat ikad u Barceloni! Evo tko su ostali

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Livaković je tek peti Hrvat ikad u Barceloni! Evo tko su ostali
5
Foto: FC Barcelona
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ikona Hajduka Goran Vučević bio je prvi Hrvat u dresu katalonskog velikana. Barcelona ga je 1992. dovela iz Hajduka za 500.000 eura, a samo jedan ima više od 26 nastupa za španjolski klub

Admiral

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone! Katalonski velikan predstavio je "vatrenog” na društvenim mrežama, a Livaković je potpisao ugovor do 2030. godine. Ovim je transferom postao peti hrvatski nogometaš koji se pridružio Barceloni. Posljednji prije njega bio je Ivan Rakitić, koji je ostavio daleko najveći trag među Hrvatima na Camp Nouu.

POGLEDAJTE: 

16
Foto: FC Barcelona

Ikona Hajduka Goran Vučević bio je prvi Hrvat u dresu katalonskog velikana. Barcelona ga je 1992. dovela iz Hajduka za 500.000 eura, no Splićanin je većinu vremena proveo u drugoj momčadi. Za prvu je upisao pet nastupa. 

'VATRENI' U BARCI NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!
NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!

Robert Prosinečki stigao je u Kataloniju 1995. iz Real Ovieda, u transferu vrijednom tri milijuna eura. Ni legendarni „žuti” nije se dulje zadržao u Barceloni: odigrao je 26 utakmica i postigao dva gola.

Rakitić je, s druge strane, postao dio klupske povijesti. U Barcelonu je stigao 2014. iz Seville i ondje proveo šest godina, sve do povratka u andaluzijski klub 2020. Za Barcelonu je nastupio 310 puta, zabio 35 golova te osvojio niz velikih trofeja, uključujući Ligu prvaka 2015. Transfermarkt mu upisuje 310 nastupa u svim natjecanjima za Barcelonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livaković stigao u Barcelonu VIDEO
Livaković stigao u Barcelonu | Video: 24sata Video

S Rakitićem je istog ljeta na Camp Nou stigao i nekadašnji Dinamov "wunderkind” Alen Halilović. Njegova se karijera razvila bitno drukčije od velikih očekivanja koja je nosio kao „"rvatski Messi”. Za prvu momčad Barcelone nastupio je samo jednom. Sada je red na Livakoviću. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Baturini stiže Modrićev suigrač
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Baturini stiže Modrićev suigrač

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026