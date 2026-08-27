Livaković je tek peti Hrvat ikad u Barceloni! Evo tko su ostali

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone! Katalonski velikan predstavio je "vatrenog” na društvenim mrežama, a Livaković je potpisao ugovor do 2030. godine. Ovim je transferom postao peti hrvatski nogometaš koji se pridružio Barceloni. Posljednji prije njega bio je Ivan Rakitić, koji je ostavio daleko najveći trag među Hrvatima na Camp Nouu.

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Ikona Hajduka Goran Vučević bio je prvi Hrvat u dresu katalonskog velikana. Barcelona ga je 1992. dovela iz Hajduka za 500.000 eura, no Splićanin je većinu vremena proveo u drugoj momčadi. Za prvu je upisao pet nastupa.

Robert Prosinečki stigao je u Kataloniju 1995. iz Real Ovieda, u transferu vrijednom tri milijuna eura. Ni legendarni „žuti” nije se dulje zadržao u Barceloni: odigrao je 26 utakmica i postigao dva gola.

Rakitić je, s druge strane, postao dio klupske povijesti. U Barcelonu je stigao 2014. iz Seville i ondje proveo šest godina, sve do povratka u andaluzijski klub 2020. Za Barcelonu je nastupio 310 puta, zabio 35 golova te osvojio niz velikih trofeja, uključujući Ligu prvaka 2015. Transfermarkt mu upisuje 310 nastupa u svim natjecanjima za Barcelonu.

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Pokretanje videa... VIDEO Livaković stigao u Barcelonu | Video: 24sata Video

S Rakitićem je istog ljeta na Camp Nou stigao i nekadašnji Dinamov "wunderkind” Alen Halilović. Njegova se karijera razvila bitno drukčije od velikih očekivanja koja je nosio kao „"rvatski Messi”. Za prvu momčad Barcelone nastupio je samo jednom. Sada je red na Livakoviću.